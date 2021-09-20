  • Marta faz golaço, e Seleção feminina atropela a Argentina no segundo amistoso na Paraíba
futebol

Marta faz golaço, e Seleção feminina atropela a Argentina no segundo amistoso na Paraíba

Kerolin, Marta, Debinha e Yasmin anotaram em mais um triunfo das comandadas de Pia Sundhage, que fez novos testes na equipe. Larroquette diminuiu para as argentinas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 18:24

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:24

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
A Seleção Brasileira Feminina de futebol goleou a Argentina por 4 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Almeidão, em João Pessoa, no segundo amistoso de preparação para a Copa América de 2022. Na sexta-feira, a equipe comandada pela suíça Pia Sundhage havia batido as adversárias por 3 a 1, em Campina Grande.Desta vez, a treinadora aproveitou a oportunidade para fazer testes no time e gostou do que viu. Os gols brasileiros foram marcados por Kerolin, Marta, Debinha e Yasmin. Larroquette diminuiu para as argentinas.
DOMÍNIO VERDE E AMARELOBrasil foi superior durante todo o primeiro tempo e conseguiu aproveitar bem os espaços deixados pelas oponentes. Aos 19 minutos, Kerolin aproveitou falha da goleira Oliveros após cobrança de escaneio e abriu o placar. Em seguida, Marta anotou um golaço, aos 36 minutos, em cobrança de falta. ESTREANTE DÁ SHOWA estreante Yasmin, que substituiu Tamires, brilhou logo que a bola voltou a rolar após o intervalo. Primeiro, ela deu assistência para Debinha garantir o terceiro do Brasil, aos dois minutos.
Logo em seguida, aos cinco, a zagueira Lauren, de 19 anos, acabou cometendo um erro ao tentar dominar a bola em seu primeiro lance na partida. Larroquette aproveitou para marcar.
Mas logo veio o quarto tento brasileiro, aos seis minutos. Marta tocou para Yasmin, e a lateral-esquerda bateu cruzado para garantir o seu.

