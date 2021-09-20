Marta faz golaço, e Seleção feminina atropela a Argentina no segundo amistoso na Paraíba

A Seleção Brasileira Feminina de futebol goleou a Argentina por 4 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Almeidão, em João Pessoa, no segundo amistoso de preparação para a Copa América de 2022. Na sexta-feira, a equipe comandada pela suíça Pia Sundhage havia batido as adversárias por 3 a 1, em Campina Grande.Desta vez, a treinadora aproveitou a oportunidade para fazer testes no time e gostou do que viu. Os gols brasileiros foram marcados por Kerolin, Marta, Debinha e Yasmin. Larroquette diminuiu para as argentinas.
DOMÍNIO VERDE E AMARELOBrasil foi superior durante todo o primeiro tempo e conseguiu aproveitar bem os espaços deixados pelas oponentes. Aos 19 minutos, Kerolin aproveitou falha da goleira Oliveros após cobrança de escaneio e abriu o placar. Em seguida, Marta anotou um golaço, aos 36 minutos, em cobrança de falta. ESTREANTE DÁ SHOWA estreante Yasmin, que substituiu Tamires, brilhou logo que a bola voltou a rolar após o intervalo. Primeiro, ela deu assistência para Debinha garantir o terceiro do Brasil, aos dois minutos.
Logo em seguida, aos cinco, a zagueira Lauren, de 19 anos, acabou cometendo um erro ao tentar dominar a bola em seu primeiro lance na partida. Larroquette aproveitou para marcar.
Mas logo veio o quarto tento brasileiro, aos seis minutos. Marta tocou para Yasmin, e a lateral-esquerda bateu cruzado para garantir o seu.