Marselha elimina o PAOK e avança à semifinal da Liga da Conferência Europeia

O Olympique de Marselha venceu o PAOK por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Toumba, em Salonica (GRE), e se classificou para a semifinal da Liga da Conferência Europeia. Dimitri Payet marcou o gol do triunfo.Como os comandados de Jorge Sampaoli já haviam vencido o duelo de ida, na França, por 2 a 1, os gregos estão fora da disputa. O adversário do Olympique na próxima fase será o Feyenoord, que despachou o Slavia Praga.