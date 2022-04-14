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futebol

Marselha elimina o PAOK e avança à semifinal da Liga da Conferência Europeia

Payet marcou o gol da vitória do time francês, que agora vai encarar o Feyenoord...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 19:15
O Olympique de Marselha venceu o PAOK por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Toumba, em Salonica (GRE), e se classificou para a semifinal da Liga da Conferência Europeia. Dimitri Payet marcou o gol do triunfo.Como os comandados de Jorge Sampaoli já haviam vencido o duelo de ida, na França, por 2 a 1, os gregos estão fora da disputa. O adversário do Olympique na próxima fase será o Feyenoord, que despachou o Slavia Praga.
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A atuação do goleiro Mandanda chamou a atenção. Ele brilhou com três grandes defesas na primeira etapa e duas na segunda.
A vitória foi assegurada aos 33 minutos do primeiro tempo. Após José Crespo perder a bola, Guendouzi, tocou tocou para Payet mandar para o gol.
Crédito: Payetmarcouogoldavitóriado OlympiquedeMarselha(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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