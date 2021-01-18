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Marseille terá nova reunião com Napoli pelo emprésitmo de Arkadiusz Milik, diz jornalista

Jornalista afirma que negócio deverá girar em torno dos 8 milhões de euros...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 21:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 21:55
Crédito: Divulgação
Nesta segunda-feira, 18, o Olympique de Marselha terá mais uma reunião com o Napoli para fechar o empréstimo do atacante polonês Arkadiusz Milik. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian.Relembre quando começaram as conversas pelo jogadorA negociação será de empréstimo com obrigação de compra por 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 51 milhões) mais uma taxa. Pelo Twitter, Romano explicou o negócio. É válido lembrarmos que, como o jornalista mora na Europa, o “hoje” já é segunda-feira.- Últimos detalhes a serem acertados nas próximas horas sobre o percentual de revenda solicitado pelo Napoli, então Milik se juntará à OM. Na última sexta-feira, o técnico do Napoli, André Villas-Boas confirmou a existência da negociação.- Ainda não falei com o Milik, mas existem negociações com o Nápoles. O nosso diretor-desportivo, o Pablo Longoria, está acompanhando o caso de perto. – disse o treinador à época.Milik tem contrato com o Napoli até junho de 2021e já pode assinar um pré contrato com qualquer clube. Assim, o Napoli busca a venda do jogado para conseguir lucrar e não perder o atleta de graça.

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