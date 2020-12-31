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futebol

Marseille tenta blindar jovem promessa com novo contrato

Boubacar Kamara interessa o Barcelona, Bayern e Paris Saint-Germain, mas tem contrato com o time francês até 2022. Jogador é peça chave no time de André Villas-Boas...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 09:33
Crédito: Gerard Julien / AFP
O Olympique de Marseille planeja renovar o contrato de Boubacar Kamara, segundo o portal “Le10Sport”. O jovem de 21 anos tem contrato até 2022, mas vem chamando a atenção de diversos clubes europeus. Os franceses têm como objetivo melhorar o acordo atual, mas também proteger o atleta para que não saia nas próximas janelas.Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain são as equipes que cogitam a contratação do meio-campista para a próxima temporada. No entanto, ainda não houve nenhum contato oficial destes três gigantes do Velho Continente com os dirigentes do Marseille.
> Veja a tabela da Ligue 1
Kamara é titular imprescindível do time dirigido por André Villas-Boas e atua tanto como volante como na zaga em situações de necessidade. O jogador esteve presente em todos os 15 jogos disputados pelo Campeonato Francês, além de ter atuado em cinco partidas da Champions League.

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