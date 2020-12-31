Marseille tenta blindar jovem promessa com novo contrato

O Olympique de Marseille planeja renovar o contrato de Boubacar Kamara, segundo o portal “Le10Sport”. O jovem de 21 anos tem contrato até 2022, mas vem chamando a atenção de diversos clubes europeus. Os franceses têm como objetivo melhorar o acordo atual, mas também proteger o atleta para que não saia nas próximas janelas.Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain são as equipes que cogitam a contratação do meio-campista para a próxima temporada. No entanto, ainda não houve nenhum contato oficial destes três gigantes do Velho Continente com os dirigentes do Marseille.