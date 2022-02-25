Marseille e Leicester passam fase na Conference League. Veja todos os resultados da rodada

A Uefa Conference League teve nesta quinta a finalização da fase de play-off das oitavas de final. Os favoritos, como Olympique de Marseille e Leicester passaram sem sustos na rodada de jogos de volta.QARABAG 0 X 3 OLYMPIQUE DE MARSEILLEO Olympique de Marseille não teve dificuldades para bater o Qarabag, do Azerbaijão, fora de casa pelos play-offs das oitavas de final da Conference League. Os franceses venceram tranquilamente por 3 a 0 em Baku e avançaram rumo à próxima fase do torneio. Os marselheses abriram o placar aos 12 do primeiro tempo com Gueye, batendo firme no canto direito. Aos 22 da segunda etapa, Guendouzi arriscou de fora da área e fez o segundo. Ünder deu belo passe para de La Fuente bater de primeira e dar números finais.