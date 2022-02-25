Marseille e Leicester passam fase na Conference League. Veja todos os resultados da rodada

A Uefa Conference League teve nesta quinta a finalização da fase de play-off das oitavas de final. Os favoritos, como Olympique de Marseille e Leicester passaram sem sustos na rodada de jogos de volta.QARABAG 0 X 3 OLYMPIQUE DE MARSEILLEO Olympique de Marseille não teve dificuldades para bater o Qarabag, do Azerbaijão, fora de casa pelos play-offs das oitavas de final da Conference League. Os franceses venceram tranquilamente por 3 a 0 em Baku e avançaram rumo à próxima fase do torneio. Os marselheses abriram o placar aos 12 do primeiro tempo com Gueye, batendo firme no canto direito. Aos 22 da segunda etapa, Guendouzi arriscou de fora da área e fez o segundo. Ünder deu belo passe para de La Fuente bater de primeira e dar números finais.
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RANDERS 1 X 3 LEICESTEROs Foxes também fizeram jus ao seu favoritismo e bateram o Randers, da Dinamarca, por 3 a 1, fora de casa. Os ingleses abriram o placar logo cedo com Barnes aos dois minutos. Na etapa complementar, Maddison marcou dois gols ampliando para os ingleses. O time da casa diminuiu com Odey, aos 39.
Confira os outros resultados da Conference League
Vitesse (HOL) 2 X 0 Rapid Viena (AUT)
Slavia Praga (CZE) 3 x 2 Fenerbahçe (TUR)
PAOK (GRE) 2 X 1 Mitjylland (DIN) - PAOK venceu por 5 a 3 nos pênaltis
Partizan (SER) 2 X 1 Sparta Praga (CZE)
Bodo/Glint (NOR) 2 X 1 Celtic (ESC)
Maccabi Tel-Aviv (ISR) 1 X 1 PSV (HOL)