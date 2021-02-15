Marrony fala de sonho em atuar na Europa, mas diz que foco é o Galo

Sem ter conseguido grande destaque dese que chegou ao Atlético-MG, o atacante Marrony teve seu futebol valorizado ao ter se tornado alvo do Valladolid, da Espanha, equipe que tem como sócio majoritário o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. O clube europeu tentou levar Marrony para a Espanha na janela de inverno europeia. O jogador, de 21 anos, falou sobre a quase ida para o time do ex-craque. Ele diz que sonha em ir para o Velho Mundo, mas no momento o foco é o Galo. -Teve esse assunto, um assunto externo, mas nosso foco, no momento, é só aqui. Todo mundo sabe que estamos passando por um momento que temos que focar ao máximo. Se um dia isso acontecer , não escondo de ninguém que é um sonho de qualquer jogador ter uma chance de jogar lá fora. Mas meu foco é apenas ajudar o Galo-disse Marrony.