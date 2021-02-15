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futebol

Marrony fala de sonho em atuar na Europa, mas diz que foco é o Galo

O jogador foi cortejado pelo Valldolid, da Espanha, clube em que Ronaldo Fenômeno é o presdidente, mas o time alvinegro recusou o negócio...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:54

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:54

Crédito: Marrony está no Galo desde a metade de 2020 e ainda busca emplacar uma boa sequência no time mineiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Sem ter conseguido grande destaque dese que chegou ao Atlético-MG, o atacante Marrony teve seu futebol valorizado ao ter se tornado alvo do Valladolid, da Espanha, equipe que tem como sócio majoritário o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. O clube europeu tentou levar Marrony para a Espanha na janela de inverno europeia. O jogador, de 21 anos, falou sobre a quase ida para o time do ex-craque. Ele diz que sonha em ir para o Velho Mundo, mas no momento o foco é o Galo. -Teve esse assunto, um assunto externo, mas nosso foco, no momento, é só aqui. Todo mundo sabe que estamos passando por um momento que temos que focar ao máximo. Se um dia isso acontecer , não escondo de ninguém que é um sonho de qualquer jogador ter uma chance de jogar lá fora. Mas meu foco é apenas ajudar o Galo-disse Marrony.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O Valladolid queria o empréstimo de Marrony até o fim da temporada europeia, mas com uma cláusula obrigatória de compra por parte dos espanhóis em caso de permanência na elite do Campeonato Espanhol. A equipe do Fenômeno está na zona do rebaixamento, na 18ª colocação, com 20 pontos. O Galo descartou o negócio, pois não tem Keno, que segue em recuperação de uma lesão no cotovelo. Uma nova investida poderá acontecer no meio do ano, já que Ronaldo já elogiou muito Marrony desde seus tempos de Vasco. O atacante foi contratado por R$20 milhões junto ao Vasco, em junho de 2020, mas não emplacou uma sequência de muitos jogos positivos. Marrony fez 36 partidas pelo Atlético, sendo 12 como titular, marcando cinco gols.

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