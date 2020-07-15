Marrony é escalado como centroavante, marca dois gols e vira destaque do Galo em jogo-treino

O técnico Jorge Sampaoli apostou no atacante Marrony, de 21 anos, contratado junto ao Vasco, como opção no comando do ataque atleticano no jogo-treino contra o América-MG. E, o resultado foi positivo. O jovem marcou dois gols, ajudando o alvinegro a vencer o Coelho por 3 a 2 nesta quarta-feira, 15 de julho. Após o encontro com o Coelho, Marrony celebrou o seu desempenho e o do time, que possibilitou que marcasse dois gols diante do América. -Fico feliz por estar fazendo dois gols, começando bem. Não só eu, mas todo o time teve um comportamento muito bom, ainda mais no segundo tempo. Fico feliz e, se Deus quiser, possa fazer muito mais gols- disse Marrony.A opção de Sampaoli por Marrony de centroavante deve ter agradado ao comandante, pois o atacante se movimentou bastante, sempre dando opção para tabelas e jogadas perto da grande área, uma característica que Sampaoli sempre valoriza em seus times. Marrony crê em evolução e adaptação rápida ao time, para ser o comandante do ataque alvinegro. -Costumo falar que tudo é momento, é fase. Minha adaptação está sendo muito boa, no CT, fora do CT. Está me ajudando bastante. Só tenho a evoluir. Só quero pensar mais e mais em estar ajudando e evoluindo sempre- explicou o jogador, que assinou com o Galo até 2023.