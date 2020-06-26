Marrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreira

Crédito: Marrony assinou com o time mineiro até junho de 2025-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Oficializado pelo Atlético-MG, o atacante Marrony, de 21 anos, foi apresentado como jogador do time mineiro nesta quinta-feira,25 de junho, na Cidade do Galo. Como de praxe em apresentações, elogiou Sampaoli, o elenco alvinegro e falou do projeto ambicioso do clube. -A expectativa é muito boa de chegar, de realizar um sonho. Então, eu estou muito feliz, assim como a minha família. A minha família me apoiou muito para vir para cá e eu chego muito feliz, com muitas expectativas e espero conseguir realizá-las- disse, para, em seguida comentar sobre o acerto com o alvinegro. -Acho que é o projeto que o Galo está montando, todo mundo sabe da história do Galo, que é um time que luta bastante por títulos. E isso foi um dos principais objetivos para que eu viesse. Também por conta do Sampaoli, todo mundo conhece o trabalho dele e sabe que é um excelente professor. Eu estou aqui para aprender ao máximo e ajudar no que eu puder também-explicou.

Marrony custou R$ 20 milhões e o Galo contou a ajuda do seu parceiro, a MRV, para fechar o negócio com o Vasco. Os mineiros ficaram com 56% dos direitos econômicos do atacante, que assinou contrato até junho de 2025. Se o Atlético não vender o jogador até o início de 2023, terá que adquirir os 14% restantes, que ainda pertencem ao time da Colina.

Marrony também destacou na sua apresentação que será o maior desafio na carreira até o momento e está à disposição de Sampaoli para atuar em várias partes do ataque atleticano. E MAIS:Busca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraAtlético-MG oficializa a contratação do atacante Marrony-É um desafio maior, mas eu costumo falar que tenho cabeça boa, sempre fui focado apesar de ser novo e não ter muitos anos de profissional. Mas eu estou muito focado e disponível para o que o Sampaoli precisar, onde ele achar que eu posso ajudar eu vou ajudar. Então, que eu possa ajudar ao máximo e que ele possa me ajudar também, porque eu acho que vou aprender bastante e que eu possa ser muito feliz aqui no Galo-completou. Autodefinição de jogo Marrony falou também como é sua forma de atuar, que tem muita força física, sem perder na parte técnica, o que chamou a atenção do Galo e de outras equipes. Ele cita que o modo do treinador alvinegro trabalhar pode ajudar seu jeito de jogar.