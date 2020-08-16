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Marrony celebra dia de artilheiro e mostra evolução como centroavante no ataque do Atlético-MG

O jogador do Galo ficou satisfeito com o desempenho individual, mas deu crédito aos companheiros de time pelo triunfo contra o Vozão...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 13:41

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 13:41
Crédito: Marrony foi o nome do jogo pelo Galo na vitória sobre o Ceará-(Divulgação Twitter
O grande destaque da vitória do Atlético-MG foi o atacante Marrony, que deixou sua marca duas vezes nas redes do Ceará, no triunfo por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão. Além dos gols, o jovem avante do Galo chama a atenção por se adaptar cada vez melhor na posição de centroavante do time. Seu lugar de origem no campo de jogo é atuar pelos lados do campo. Como o comandante do ataque do Galo, Marrony já balançou as redes três vezes. Porém, ele não celebrou somente as marcas individuais, dando crédito à equipe, no difícil duelo diante do Vozão, que colocou o alvinegro como líder da Série A. -Hoje foi um dia muito especial. Estou muito feliz pelos dois gols. O individual saiu bem, mas o segundo tempo o coletivo foi mais importante ainda para vencermos-disse Marrony. A primeira colocação do Campeonato Brasileiro só será perdida se Athletico-PR e Internacional venceram e superarem o Atlético-MG nos critérios de desempate. De qualquer forma, os mineiros terminarão a rodada no G4 da competição.

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