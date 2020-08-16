Marrony celebra dia de artilheiro e mostra evolução como centroavante no ataque do Atlético-MG

O grande destaque da vitória do Atlético-MG foi o atacante Marrony, que deixou sua marca duas vezes nas redes do Ceará, no triunfo por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão. Além dos gols, o jovem avante do Galo chama a atenção por se adaptar cada vez melhor na posição de centroavante do time. Seu lugar de origem no campo de jogo é atuar pelos lados do campo. Como o comandante do ataque do Galo, Marrony já balançou as redes três vezes. Porém, ele não celebrou somente as marcas individuais, dando crédito à equipe, no difícil duelo diante do Vozão, que colocou o alvinegro como líder da Série A. -Hoje foi um dia muito especial. Estou muito feliz pelos dois gols. O individual saiu bem, mas o segundo tempo o coletivo foi mais importante ainda para vencermos-disse Marrony. A primeira colocação do Campeonato Brasileiro só será perdida se Athletico-PR e Internacional venceram e superarem o Atlético-MG nos critérios de desempate. De qualquer forma, os mineiros terminarão a rodada no G4 da competição.