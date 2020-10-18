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futebol

Marrony busca adaptação e melhora na função de camisa 9 do Galo

O atacante perdeu espaço para Eduardo Sasha na equipe e sabe que Sampaoli quer utilizá-lo como centroavante no Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 15:00

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:00

Crédito: Marrony marcou quatro gols pelo Galo e tenta recuperar espaço no time alvinegro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Nem o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, com 29 gols em 16 jogos, deixa o técnico Jorge Sampaoli satisfeito. E, essa insatisfação é sentida pelo elenco do Atlético-MG, líder do campeonato, com 31 pontos. O Galo chuta muito a gol. Foram 257 finalizações, com 104 acertos à meta adversária. Apesar de dados expressivos, o atacante Marrony, indica que a equipe pode fazer mais e ser ainda mais efetiva na hora de concluir a gol. A receita: paciência quando o momento decisivo de arrematar chegar para os atacantes alvinegro. -O que falta mesmo é mais paciência e tranquilidade para terminar as jogadas. Nós treinamos bastante as finalizações. Estamos buscando ficar cada vez melhores. O Décio, assistente do Sampaoli, pega os atacantes e volantes para a gente aperfeiçoar. Acho que esse pode ser um defeito, mas a gente está buscando evoluir. Por mais que a gente esteja pecando nisso, o nosso time está fazendo bastante gols. Está conseguindo finalizar algumas jogadas muito bem. Então é aperfeiçoar cada vez mais porque a gente pode dar muito mais ainda para o Galo - disse Marrony. Marrony, que marcou pela última vez diante do Goiás, perdeu espaço na equipe alvinegra desde que Sasha foi contratado. A mudança de posição, deixar de jogar mais aberto, para ser o camisa 9, “matador” parece ter afetado o seu volume de jogo. Porém, em conversa com Sampaoli, sabia que o treinador o queria como referência no ataque. E, está em busca de adaptação. - Desde quando eu cheguei aqui, Sampaoli sempre falou comigo que ia me usar como 9. É uma posição nova minha. Estou tentando cada vez mais me adaptar. Acho que estou conseguindo entender bem sim. Eu cheguei muito bem, fazendo gols, mas infelizmente fui para o banco, mas estou seguindo firme e com a cabeça boa porque sei que vou ter mais oportunidades e tenho que estar bem para aproveitar-completou o atacante, que tem quatro gols na temporada sendo três no Brasileiro.

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