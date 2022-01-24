  Marrocos x Malawi: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações
Marrocos x Malawi: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:55

LanceNet

O Marrocos encara o Malawi nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A equipe de Vahid Halilhodžić é uma das favoritas para conquistar o torneio após conquistar duas vitórias na fase de grupos.FAVORITISMO TOTALA seleção marroquina tem despontado nos últimos anos como uma das principais forças da África. A equipe que conta com a presença de Hakimi, lateral do PSG, está próxima de conseguir uma vaga na Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva e busca o título da Copa Africana de Nações.
SURPRESA NO CAMINHOEnquanto o Marrocos é um dos favoritos, o Malawi é uma das grandes surpresas do torneio até aqui. A equipe se classificou com uma das melhores campanhas dentre os times que terminaram a fase de grupos na 3º colocação com quatro pontos conquistados.
FICHA TÉCNICA:Marrocos x Malawi
Data e horário: 25/1/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Olembe, em Yaoundé (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MARROCOS (Técnico: Vahid Halilhodžić)Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Masina; Amrabat, Ounahi e Barkok; Boufal, En-Nesyri e El Kaabi
Desfalques: Nenhum
MALAWI (Técnico: Mario Marinică)Kakhobwe; Chembezi, Chaziya e Chirwa; Madinga, Banda, Idana e Sanudi; Mhango; Mbulu e Muyaba
Desfalques: Limbikani Mzava (machucado)
Crédito: Marrocos conquistou duas vitórias na fase de grupos

