Marrocos x Comores: saiba o horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Após conquistar uma grande vitória sobre Gana, o Marrocos encara o Comores nesta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações. Em caso de vitória, a seleção do norte da África tem grandes chances de conquistar uma classificação antecipada para a próxima fase do torneio.EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃOMarrocos e Gana são as duas principais equipes do Grupo C e a vitória da equipe de Vahid Halilhodžić na 1ª rodada foi um grande passo em busca da liderança da chave. Após enfrentar Comores, o Marrocos encerra a fase de grupos diante de Gabão, time de Aubameyang.
SEM EXPECTATIVASPor outro lado, Comores não possui grandes expectativas na Copa Africana de Nações, principalmente após ter perdido para o Gabão na estreia. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a modesta equipe de Amir Abdou nem chegou na fase de grupos eliminada por Togo anteriormente.
FICHA TÉCNICA:Marrocos x Comores
Data e horário: 14/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MARROCOS (Técnico: Vahid Halilhodžić)Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Tissoudali; Mmaee; Boufal, Amallah, Tissoudali e Munir; Aboukhlal
Desfalques: Aymen Barkok e Ayoub El-Kaabi (Covid-19)
COMORES (Técnico: Amir Abdou)Ahamada; Abdallah, Abdou, Zahary e Bakari; Youssouf, Mohamed, Abdullah e Selemani; M'Changama e Ben
Desfalques: Kassim M'Dahoma (machucado)