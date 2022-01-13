  • Marrocos x Comores: saiba o horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações
futebol

Marrocos x Comores: saiba o horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Marrocos estreou com vitória na competição e pode garantir classificação antecipada caso conquiste mais três pontos nesta sexta-feira...
LanceNet

13 jan 2022 às 13:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:32

Após conquistar uma grande vitória sobre Gana, o Marrocos encara o Comores nesta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações. Em caso de vitória, a seleção do norte da África tem grandes chances de conquistar uma classificação antecipada para a próxima fase do torneio.EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃOMarrocos e Gana são as duas principais equipes do Grupo C e a vitória da equipe de Vahid Halilhodžić na 1ª rodada foi um grande passo em busca da liderança da chave. Após enfrentar Comores, o Marrocos encerra a fase de grupos diante de Gabão, time de Aubameyang.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
SEM EXPECTATIVAS​Por outro lado, Comores não possui grandes expectativas na Copa Africana de Nações, principalmente após ter perdido para o Gabão na estreia. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a modesta equipe de Amir Abdou nem chegou na fase de grupos eliminada por Togo anteriormente.
FICHA TÉCNICA:Marrocos x Comores
Data e horário: 14/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MARROCOS (Técnico: Vahid Halilhodžić)Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Tissoudali; Mmaee; Boufal, Amallah, Tissoudali e Munir; Aboukhlal
Desfalques: Aymen Barkok e Ayoub El-Kaabi (Covid-19)
COMORES (Técnico: Amir Abdou)Ahamada; Abdallah, Abdou, Zahary e Bakari; Youssouf, Mohamed, Abdullah e Selemani; M'Changama e Ben
Desfalques: Kassim M'Dahoma (machucado)
Crédito: Marrocos derrotou Gana na estreia da Copa Africana de Nações (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

