futebol

Marrocos bate Comores e garante vaga ao mata-mata da Copa Africana de Nações

Com gols de Amallah e Aboukhlal, a Seleção Marroquina venceu sem sustos e se classificou com uma rodada de antecedência às oitavas de final da competição
LanceNet

14 jan 2022 às 15:18

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:18

O Marrocos venceu o Comores por 2 a 0 no Estádio Ahmadou Ahidjo pela segunda rodada do Grupo C. Com a vitória, a Seleção Marroquina garante a classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações.MARROCOS NA FRENTE!A seleção do Marrocos foi superior em campo e abriu o placar da partida. Aos 16 minutos da etapa inicial, Hakimi cruzou a bola na área e, após chute travado pela defesa, sobrou nos pés de Amallah que mandou para o fundo das redes.
DEFENDE BOINA!O Marrocos teve a oportunidade de ampliar a vantagem no placar, mas desperdiçou a cobrança de pênalti. Aos 32 minutos do segundo tempo, Youssef En-Nesyri bateu mas o goleiro Boina fez uma grande defesa.
DEFINIU!O ritmo da defesa do Comores diminuiu e o Marrocos aproveitou para ampliar a vantagem e definir o resultado. Aos 44 minutos da segunda etapa, Amallah enfiou para Aboukhlal, livre na área, para marcar o segundo da partida.
SEQUÊNCIAJá classificado ao mata-mata, o Marrocos volta a campo na terça-feira para enfrentar o Gabão pela última rodada da fase de grupos. Enquanto o Comores, também na terça-feira, joga contra a Gana.
Crédito: Marrocos está nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

