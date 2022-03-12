Marquinhos vira 'talismã' do São Paulo e briga por espaço no ataque

O atacante Marquinhos vem em boa fase no São Paulo. Atuando como uma espécie de 'talismã' da equipe, o jogador vem sendo utilizado no segundo tempo como um novo ânimo para a equipe, dando mais velocidade e profundidade nas jogadas. Marquinhos jogou nove das 11 partidas do Tricolor na temporada, Ele foi titular em apenas uma delas, contra a Inter de Limeira, no empate sem gols, no Morumbi. Já contra Ituano (0 a 0) e Corinthians (1 a 0), o jovem revelado na base são-paulina não foi acionado.
Contra o Palmeiras, na derrota por 1 a 0, Marquinhos entrou na segunda etapa e levou perigo ao gol de Weverton, inclusive acertando o travessão em belo chute de fora da área. Sendo assim, ele 'recebeu' pontos para brigar por espaço no time titular contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, fora de casa. Ceni deve poupar alguns titulares.Nesta temporada, Marquinhos marcou um gol, na vitória sobre o Santo André, nos acréscimos, além de uma assistência na vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas. Na ocasião, Calleri aproveitou o passe do garoto para dar a vitória ao São Paulo.
O curioso é que, apesar de ser reserva, Marquinhos é o quarto atacante que mais atuou na temporada, com 184 minutos. Ele só está atrás de Calleri, com 699 minutos, Rigoni, com 473 e Eder, com 409.