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futebol

Marquinhos vira dúvida para o duelo contra o Manchester United

Zagueiro brasileiro se lesionou na partida entre Brasil e Peru, na última terça-feira.
O jogo válido pela Liga dos Campeões será no dia 20...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 12:53

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 12:53

Crédito: Paolo AGUILAR / POOL / AFP
Faltando apenas uma semana para a estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o clube francês pode não ter Marquinhos. O zagueiro brasileiro se lesionou na vitória do Brasil sobre o Peru e virou dúvida para o duelo.Marquinhos deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu dores na panturrilha esquerda. A CBF especificou o lugar da lesão, mas não estimou um tempo de recuperação.
A perda de Marquinhos será uma grande dor de cabeça para Thomas Tuchel. Após a saída de Thiago Silva, o PSG não contratou nenhum substituto. As opções são Kehrer e Diallo, que se sentem mais confortáveis nas laterais.

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