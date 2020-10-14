Marquinhos vira dúvida para o duelo contra o Manchester United

Faltando apenas uma semana para a estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o clube francês pode não ter Marquinhos. O zagueiro brasileiro se lesionou na vitória do Brasil sobre o Peru e virou dúvida para o duelo.Marquinhos deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu dores na panturrilha esquerda. A CBF especificou o lugar da lesão, mas não estimou um tempo de recuperação.