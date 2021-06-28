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futebol

Marquinhos vibra com gol na estreia de Alex no São Paulo: 'Especial'

Atacante foi o autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Athletico por 1 a 0, em Cotia, pelo Brasileiro sub-20. Partida marcou a estreia do ex-jogador Alex como técnico da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 16:12

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:12

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Athletico por 1 a 0, pelo Brasileiro sub-20. Além da alegria da vitória, o jogo marcou a estreia do técnico Alex no comando da equipe. E quem teve alegria redobrada também foi o atacante Marquinhos.
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Além de fazer o gol da vitória do São Paulo na primeira rodada da competição, ele ainda entrou para a história da carreira de Alex ao marcar o primeiro gol oficial em um time sob o seu comando.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Marcar na estreia do Alex é algo sensacional. Saber que pude ajudar, ao lado dos meus companheiros, a fazer o nosso treinador iniciar o trabalho com vitória é algo especial e me motiva para trabalhar mais - disse o jogador de apenas 18 anos de idade.
Marquinhos admitiu que o time sentiu um pouco a ansiedade por ficar cerca de cinco meses apenas treinando, até que as competições voltassem a ser realizadas, mas ressaltou que conseguiu levar a campo aquilo pensado pela comissão técnica. - A equipe trabalhou bem nesses cinco meses para chegar aqui e colocar o que fizemos. O Nathan foi feliz no cruzamento e eu consegui finalizar bem para conquistarmos uma importante vitória - festejou o jogador, que fez parte do time campeão paulista de 2021, no time profissional.
Agora, o São Paulo vai a Minas Gerais para enfrentar o América-MG na próxima quarta-feira (30). A partida será às 15h no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte,

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