Marquinhos treina com o grupo e se aproxima de retorno no São Paulo

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no Morumbi, que fez a equipe se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na atividade de hoje, o técnico Hernán Crespo contou mais uma vez com a presença do atacante Marquinhos, que treinou com o grupo e está perto de retornar aos relacionados. Sua presença contra o América-MG, nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Morumbi, é quase certa.