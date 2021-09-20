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futebol

Marquinhos treina com o grupo e se aproxima de retorno no São Paulo

Atacante deve voltar aos relacionados do Tricolor diante do América-MG, nesta quarta-feira. Jogador está fora desde o final de julho por conta de estiramento na coxa...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 15:20

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:20

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no Morumbi, que fez a equipe se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na atividade de hoje, o técnico Hernán Crespo contou mais uma vez com a presença do atacante Marquinhos, que treinou com o grupo e está perto de retornar aos relacionados. Sua presença contra o América-MG, nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Morumbi, é quase certa.
Os titulares na vitória sobre o Dragão fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas e os demais jogadores trabalharam no campo. Marquinhos participou dessa atividade.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROVale lembrar que o Tricolor terá os retornos do zagueiro Miranda e dos meias Benítez e Igor Gomes, que cumpriram suspensão no último domingo. No entanto, o time não terá o zagueiro Léo, suspenso pelo terceiro amarelo.

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