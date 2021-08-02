Marquinhos tem estiramento na coxa; São Paulo não estima prazo de retorno

Crédito: Marquinhos tem estiramento na coxa esquerda (Foto. Rubens Chiri/São Paulo FC

O São Paulo terá mais um desfalque por lesão na temporada. A baixa da vez é o atacante Marquinhos, de 18 anos, que saiu machucado no empate sem gols contra o Palmeiras, no último sábado. Em exame realizado nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, foi constatado um estiramento na coxa esquerda. Sendo assim, ele será desfalque contra o Vasco, na próxima quarta-feira (04), às 21h30, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além disso, o camisa 47 pode ficar de fora por mais partidas. O São Paulo não deu um prazo estimado de retorno, mas em lesões assim, como a do zagueiro Miranda, o tempo de recuperação foi de duas a três semanas.