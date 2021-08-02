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futebol

Marquinhos tem estiramento na coxa; São Paulo não estima prazo de retorno

Atacante se machucou no empate sem gols contra o Palmeiras, no último sábado. Como de costume, Tricolor não estima data para a volta do jogador de 18 anos...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 14:45
Crédito: Marquinhos tem estiramento na coxa esquerda (Foto. Rubens Chiri/São Paulo FC
O São Paulo terá mais um desfalque por lesão na temporada. A baixa da vez é o atacante Marquinhos, de 18 anos, que saiu machucado no empate sem gols contra o Palmeiras, no último sábado. Em exame realizado nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, foi constatado um estiramento na coxa esquerda. Sendo assim, ele será desfalque contra o Vasco, na próxima quarta-feira (04), às 21h30, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Além disso, o camisa 47 pode ficar de fora por mais partidas. O São Paulo não deu um prazo estimado de retorno, mas em lesões assim, como a do zagueiro Miranda, o tempo de recuperação foi de duas a três semanas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O Tricolor se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. O treino contou com uma conversa entre Muricy Ramalho e Crespo, além da evolução na recuperação do zagueiro Arboleda e do atacante Eder.

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