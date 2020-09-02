Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marquinhos Santos foca em estudos e ‘mira’ trabalhos de Jesus, Sampaoli e Coudet
futebol

Marquinhos Santos foca em estudos e ‘mira’ trabalhos de Jesus, Sampaoli e Coudet

Treinador tem usado o tempo livre para focar nos estudos, assistir jogos e, principalmente, aprender sobre o modelo de futebol sistêmico...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 15:49
Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Desde que saiu do Juventude, em março deste ano, antes da pausa no futebol mundial devido à pandemia de COVID-19, o técnico Marquinhos Santos tem usado o tempo livre para focar nos estudos, assistir jogos e, principalmente, aprender sobre o modelo de futebol sistêmico, pelo qual se ter se tornado fã desde que começou a acompanhar mais de perto.
Marquinhos, inclusive, “selecionou” algumas equipes que praticam este futebol e tem seguido.
- Tenho acompanhado e assistido muitos jogos desde o retorno do futebol. Gosto muito do modelo de jogo praticado nas equipes do Liverpool, Bayer, Atalanta e RB Leipizig. No Brasil, modelos semelhantes são das equipes de Jorge Sampaoli, Jorge Jesus, Coudet… São técnicos que apostam no modelo de jogo sistêmico, onde fica claro a ideia de jogo através da intensidade e organização tática, com muita pressão emocional e força mental - disse Marquinhos, que ressaltou o que lhe chama a atenção no modelo:
- Creio que a organização e implementação deste modelo nos treinamentos para a execução nos jogos oficiais e conquistas de alta performance.
Apesar da observação nos times de fora, Marquinhos vê alguns treinadores no Brasil adotando o modelo. Ele cita o Athletico comandado por Tiago Nunes e o Fortaleza de Rogério Ceni como exemplos do sistema. O técnico, porém, vê que o segredo da implementação está, também, no entendimendo dos jogadores.
- O segredo ao meu modo de ver é fazer com que os atletas tenham o entendimento nos treinamentos e consigam reproduzir nos jogos o que foi ministrado, mas em alto nível de concentração. É fazer os atletas comprem a ideia e entendam que o esforço é necessário. É sofrer nos treinamentos para poder desfrutar nos jogos! - disse Marquinhos, que completou:
- Tive a satisfação de enfrentar esses três treinadores que citei e confesso que no primeiro confronto contra a equipe do Santos comandado pelo Sampaoli, e gostei muito do que vi. Fui me adaptando ao esquema também. Apesar das derrotas, pude enxergar evolução das minhas equipes atuando contra esses treinadores citados com este modelo implementado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados