Marquinhos recebe conselhos de Sampaoli e fala do lado estrategista do técnico para o duelo com o Santos

O atacante Marquinhos, do Atlético-MG, revelou que a comissão técnica do Galo, comandada por Jorge Sampaoli, sempre faz um estudo minucioso dos rivais antes de encará-los. E, para o embate contra o Santos, ex-clube do treinador argentino, nesta quarta-feira, 9 de setembro, às 21h30, na Vila Belmiro, uma estratégia especial será adotada para encarar o Peixe. - Na comissão do Sampaoli, eles trabalham muito ( a observação do adversário). O Sampaoli tem um estilo de trabalho muito diferente. Ele estuda muito o adversário. Como ele já conhece o Santos, a gente não pode falar muito. Ele já vem trabalhando nisso, visando esse jogo para buscarmos a vitória. É um jogo importante. A gente está lá em cima, se ganhar, pega a primeira colocação, dependendo de outros resultados-disse o jogador, na Cidade do Galo, nesta terça-feira, 8, antes do embarque para a Baixada Santista. Será a estreia de Marquinhos a Vila Belmiro, caso entre na partida. E, ele espera poder estar em campo para ajudar a equipe mineira a vencer e ter a chance de terminar a rodada na liderança do campeonato. Para que isso aconteça, o Galo precisa torcer para tropeços de Inter e São Paulo, que jogam em casa. - Eu nunca joguei lá, será a primeira vez. Espero que seja uma experiência boa. Espero que todos façam um bom jogo e que a gente saia com a vitória. Temos que jogar como estamos jogando, dominando a partida desde o início, pressionando o tempo todo, não deixando de atacar-comentou. Além de contar sobre o lado estrategista de Sampaoli, Marquinhos falou como o treinador tem sido importante para sua evolução como atleta, dizendo que quer se tornar um grande jogador, assim como Messi, treinado pelo atual comandante alvinegro. -O Sampaoli está me ajudando muito no meu crescimento. É um grande treinador, um técnico que já treinou o Messi, o melhor do mundo. Estou tentando aproveitar muito ele, o que ele passa para mim, para poder evoluir cada vez mais, mais do que eu estou imaginando. Ele conversa muito comigo e fala que posso virar um grande jogador. Então, estou tentando pegar tudo o que ele passa para poder virar um Messi, não sei, talvez, um grande jogador - ou não, não sei. Só o tempo vai dizer-disse. Marquinhos já entrou em campo 39 vezes pela equipe profissional do Atlético, marcando dois gols. Ele foi promovido em 2019, conseguindo se manter no grupo principal, sendo muito aproveitado por Sampaoli nos jogos em 2020. Já foram 14 vezes sob a batuta do treinador hermano.