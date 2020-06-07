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Marquinhos provoca rival ao desejar volta rápida do futebol: 'quero ver o Cruzeiro na Série B'

O meia do Galo também comentou que o time terá de ficar bem preparado, pois quando a bola voltar a rolar, serão muitas partidas a serem disputadas...

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 23:30

LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 23:30
Crédito: Marquinhos cutucou o Cruzeiro, afirmando que deseja ver o rival logo jogando a Série B-(Pedro Aleixo/Atlético-MG
A volta do futebol nos gramados mineiros ainda não tem data definida, mas os jogadores do Atlético-MG querem ficar prontos para quando puderem defender a camisa do Galo.
A preocupação do meia Marquinhos, por exemplo, é estar pronto e em boa forma para jogar novamente, pois a maratona de jogos será intensa. E, o jovem atleta atleticano também aproveitou para dar uma alfinetada no rival Cruzeiro, quando comentou sobre o desejo da volta do futebol.
- A gente tem que se preparar. Quando voltar, vai ser muito jogo mesmo. Só de imaginar, o cara já olha pra perna e já dá aquela. "Vai correr demais". Tem ainda o Brasileiro, as finais do Mineiro. Vai complicar. E temos que voltar logo o futebol porque quero ver o Cruzeiro na Série B. Estou doido para assistir-disse Marquinhos ao canal “Tá ligado”. E MAIS:Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar'Marrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeiraFora dos planos de Sampaoli, Galo rescinde com Lucas CândidoNathan faz 'campanha' por vaga de titular e reforça interese em ficar no Galo de Jorge SampaoliSem poder voltar à China, Roger Guedes pode ser emprestado para algum time brasileiroO jogador, revelado na base do Atlético-MG, teve boas atuações em 2019 se tornou uma esperança para a temporada 2020, abrindo o leque de opções do time no meio de campo. O jovem fez gols, deu assistências e mostrou velocidade quando acionado para o time principal. As boas performances inclusive chamaram a atenção do mundo do futebol e por consequência, de outros clubes. Com essa rápida ascensão e valorização, o time mineiro não perdeu tempo e tratou de ampliar o seu vínculo com Marquinhos. O atual contrato se encerraria em 2021, mas o Galo tratou de expandir o prazo até 2023, com um aumento no valor da multa rescisória, principalmente para clubes do exterior.E MAIS:Sette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGFechado com o Galo, Léo Sena teve ótimos números no Brasileirão 2019Atlético-MG fecha com o meia Alan Franco, ex-Independiente Del ValleCazares se manifesta e diz que 'respostas virão quando a bola rolar'Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhões E MAIS:

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