Marquinhos provoca rival ao desejar volta rápida do futebol: 'quero ver o Cruzeiro na Série B'

- A gente tem que se preparar. Quando voltar, vai ser muito jogo mesmo. Só de imaginar, o cara já olha pra perna e já dá aquela. "Vai correr demais". Tem ainda o Brasileiro, as finais do Mineiro. Vai complicar. E temos que voltar logo o futebol porque quero ver o Cruzeiro na Série B. Estou doido para assistir-disse Marquinhos ao canal “Tá ligado”. E MAIS:Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar'Marrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeiraFora dos planos de Sampaoli, Galo rescinde com Lucas CândidoNathan faz 'campanha' por vaga de titular e reforça interese em ficar no Galo de Jorge SampaoliSem poder voltar à China, Roger Guedes pode ser emprestado para algum time brasileiroO jogador, revelado na base do Atlético-MG, teve boas atuações em 2019 se tornou uma esperança para a temporada 2020, abrindo o leque de opções do time no meio de campo. O jovem fez gols, deu assistências e mostrou velocidade quando acionado para o time principal. As boas performances inclusive chamaram a atenção do mundo do futebol e por consequência, de outros clubes. Com essa rápida ascensão e valorização, o time mineiro não perdeu tempo e tratou de ampliar o seu vínculo com Marquinhos. O atual contrato se encerraria em 2021, mas o Galo tratou de expandir o prazo até 2023, com um aumento no valor da multa rescisória, principalmente para clubes do exterior.E MAIS:Sette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGFechado com o Galo, Léo Sena teve ótimos números no Brasileirão 2019Atlético-MG fecha com o meia Alan Franco, ex-Independiente Del ValleCazares se manifesta e diz que 'respostas virão quando a bola rolar'Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhões E MAIS: