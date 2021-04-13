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Marquinhos não se recupera a tempo e desfalcará o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique

Brasileiro sofreu uma lesão muscular nos adutores da perna direita no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:59

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 11:59
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Desfalque importante de última hora para o Paris Saint-Germain. Marquinhos não se recuperou a tempo da lesão sofrida no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões e está fora do confronto desta terça-feira.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Marquinhos não perderá apenas a partida da Liga dos Campeões, mas ficará cerca de 12 dias afastado. O brasileiro também perderá as partidas contra o Saint-Étienne, pela 33ª rodada do Campeonato Francês e as quartas de final da Copa da França.O substituto do brasileiro deve ser Danilo Pereira, que se recuperou de lesão e está disponível para a partida.

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