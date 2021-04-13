Marquinhos não se recupera a tempo e desfalcará o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique

Desfalque importante de última hora para o Paris Saint-Germain. Marquinhos não se recuperou a tempo da lesão sofrida no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões e está fora do confronto desta terça-feira.

Marquinhos não perderá apenas a partida da Liga dos Campeões, mas ficará cerca de 12 dias afastado. O brasileiro também perderá as partidas contra o Saint-Étienne, pela 33ª rodada do Campeonato Francês e as quartas de final da Copa da França.O substituto do brasileiro deve ser Danilo Pereira, que se recuperou de lesão e está disponível para a partida.