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Marquinhos lamenta derrota do PSG para o Manchester City: 'O mais importante é se classificar'

Zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain elogiou atuação do Manchester City na partida desta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 19:50

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 19:50

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, lamentou a derrota da sua equipe para o Manchester City por 2 a 1 na Champions League. Apesar do resultado, o PSG classificou-se para o mata-mata da competição por conta da vitória do RB Leipzig sobre o Club Brugge.Veja a tabela da Champions
- O mais importante é se classificar. Às vezes você termina em primeiro e joga em um clube muito forte. Às vezes você termina em segundo e acaba com um empate melhor - disse o zagueiro brasileiro.
Marquinhos também elogiou a atuação no Manchester City no confronto desta quarta-feira, e lamentou as chances perdidas pelo Paris Saint-Germain que poderiam mudar o resultado.
- O City é uma equipe que controla o jogo e utiliza toda a largura do campo. Tentamos defender bem e ter a posse de bola o máximo possível, apesar da alta pressão. Eles são uma equipe muito compacta. Tivemos algumas chances que não aproveitamos e poderíamos ter defendido melhor seus gols - concluiu.
O Paris Saint-Germain, por sua vez, enfrenta o Saint-Étienne às 9h (de Brasília), pela Ligue 1.
Crédito: MarquinhoslamentouderrotadoPSG(Foto:OLISCARFF/AFP

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