Marquinhos lamenta derrota do PSG para o Manchester City: 'O mais importante é se classificar'

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, lamentou a derrota da sua equipe para o Manchester City por 2 a 1 na Champions League. Apesar do resultado, o PSG classificou-se para o mata-mata da competição por conta da vitória do RB Leipzig sobre o Club Brugge.Veja a tabela da Champions

- O mais importante é se classificar. Às vezes você termina em primeiro e joga em um clube muito forte. Às vezes você termina em segundo e acaba com um empate melhor - disse o zagueiro brasileiro.

Marquinhos também elogiou a atuação no Manchester City no confronto desta quarta-feira, e lamentou as chances perdidas pelo Paris Saint-Germain que poderiam mudar o resultado.

- O City é uma equipe que controla o jogo e utiliza toda a largura do campo. Tentamos defender bem e ter a posse de bola o máximo possível, apesar da alta pressão. Eles são uma equipe muito compacta. Tivemos algumas chances que não aproveitamos e poderíamos ter defendido melhor seus gols - concluiu.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, enfrenta o Saint-Étienne às 9h (de Brasília), pela Ligue 1.