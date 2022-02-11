Marquinhos ganha moral com Rogério Ceni e pode ser a salvação na ponta no São Paulo

O gol da última partida da equipe foi o segundo do atleta no clube, sendo o primeiro no Estádio do Morumbi. Com apenas 18 anos e cria da base de Cotia, Marquinhos chega como uma das maiores apostas de Rogério Ceni para atuar como o ponta tão desejado pelo treinador. Um jogador com as características de Marquinhos foi um dos principais pedidos do técnico nessa última janela de transferência.A principal procura era por um atleta que pudesse ocupar a posição, que fosse veloz e conseguisse se destacar. Foram negociados diversos nomes, incluindo jogadores como Soteldo e Douglas Costa. Porém, o Tricolor enfrenta uma dívida milionária avaliada em cerca de R$ 700 milhões, então essas opções foram descartadas.Sem ter tido seu pedido atendido até então, o técnico Rogério Ceni buscou por alternativas dentro do elenco disponível, testando jogadores como Nikão, Rigoni e Alisson. Porém, nenhuma apresentava uma das características que era um dos grandes focos do treinador: a velocidade.A partida contra o Santo André, na última quarta-feira (09), era decisiva para livrar o São Paulo da pressão e do perigo que estava correndo por ainda não ter nenhuma vitória na temporada 2022. Marquinhos, portanto, surgiu como uma boa opção para a ponta. O jogador ganhou bastante moral com o técnico ao ser considerado o herói da partida e ter marcado o gol que deu a vitória a equipe.+Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO desempenho do camisa 17 surgiu como aquele que era esperado por Ceni, mesmo com algumas limitações dos minutos que podem ser trabalhados devido a pouca idade. O técnico chegou inclusive a comentar sobre a atuação do atleta.– Marquinhos é um ótimo menino, bom de trabalhar todos os dias. Precisa melhorar principalmente a tomada de decisões final. É um jogador que tem força, raça, isso ele tem realmente. Sofre um pouco no um contra um, foi coroado com o gol porque trabalha bastante – disse o treinador durante a coletiva pós jogo.Ceni também ressaltou a capacidade de evolução que Marquinhos pode apresentar conforme o tempo e os treinamentos adequados. – Tem margem muito grande para evolução, é jovem, vai precisar amadurecer, tentar evoluir a cada dia. E vai ser utilizado da melhor forma que a gente precisar – completou.Rogério Ceni segue fazendo o rodízio de jogadores que já havia prometido, portanto ainda não há certeza da titularidade de Marquinhos. Porém, devido ao seu bom rendimento, pode ser que tenha mais minutos em campo nas próximas partidas.