Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marquinhos fala sobre partida contra o Barcelona: 'A equipe mudou. Neymar agora está com a gente'
futebol

Marquinhos fala sobre partida contra o Barcelona: 'A equipe mudou. Neymar agora está com a gente'

Zagueiro brasileiro relembrou o 6 a 1 sofrido pelo Paris Saint-Germain e garantiu que a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões será diferente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:24

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:24

Crédito: Manu Fernandez / POOL / AFP
Após o sorteio que colocou o Barcelona no caminho do Paris Saint-Germain, Marquinhos falou sobre a partida que eliminou os franceses em 2017. Para o brasileiro, a equipe mudou desde então.
- A equipa mudou muito desde esse jogo. Estamos mais maduros e o contexto é diferente. Neymar fez uma grande partida, mas agora está do nosso lado. Ele tem muita vontade de vencer e conduzir o PSG à glória - afirmou Marquinhos.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESMarquinhos era um dos jogadores que estavam em campo no 6 a 1 sofrido pelo Paris Saint-Germain e que culminou na eliminação da equipe francesa, mesmo após vencer em casa por 4 a 0. Na atual temporada, as duas equipes se enfrentarão pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados