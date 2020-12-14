Marquinhos fala sobre partida contra o Barcelona: 'A equipe mudou. Neymar agora está com a gente'

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Após o sorteio que colocou o Barcelona no caminho do Paris Saint-Germain, Marquinhos falou sobre a partida que eliminou os franceses em 2017. Para o brasileiro, a equipe mudou desde então.

- A equipa mudou muito desde esse jogo. Estamos mais maduros e o contexto é diferente. Neymar fez uma grande partida, mas agora está do nosso lado. Ele tem muita vontade de vencer e conduzir o PSG à glória - afirmou Marquinhos.