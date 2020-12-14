Marquinhos fala sobre partida contra o Barcelona: 'A equipe mudou. Neymar agora está com a gente'

Após o sorteio que colocou o Barcelona no caminho do Paris Saint-Germain, Marquinhos falou sobre a partida que eliminou os franceses em 2017. Para o brasileiro, a equipe mudou desde então.
- A equipa mudou muito desde esse jogo. Estamos mais maduros e o contexto é diferente. Neymar fez uma grande partida, mas agora está do nosso lado. Ele tem muita vontade de vencer e conduzir o PSG à glória - afirmou Marquinhos.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESMarquinhos era um dos jogadores que estavam em campo no 6 a 1 sofrido pelo Paris Saint-Germain e que culminou na eliminação da equipe francesa, mesmo após vencer em casa por 4 a 0. Na atual temporada, as duas equipes se enfrentarão pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.