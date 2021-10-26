Marquinhos fala sobre a importância do acesso ao Avaí

Na briga para conseguir o acesso à elite do futebol nacional, o Avaí trabalha firme para regularizar a situação financeira do elenco.
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Na segunda-feira, o diretor de futebol Marquinhos compareceu à sala de imprensa e explicou que uma vaga na Série A vai amenizar os problemas financeiros do Leão.
‘São sete decisões daqui para a frente. Sabemos que o acesso nos dará uma estabilidade econômica muito importante para resolver os problemas deste ano. E estou me referindo a todos os funcionários, incluindo eu, pois não trabalho de graça. São sete batalhas e precisamos buscar essa classificação. A relação é de confiança, você precisa falar a verdade’, disse.
Com 53 pontos, o Avaí está na 3ª colocação e uma vitória diante do Operário-PR pode encaminhar o acesso do clube.