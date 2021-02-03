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futebol

Marquinhos exalta união do São Paulo após Copa do Brasil Sub-17

Tricolor conquistou a competição após vencer o Fluminense na final...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 16:38

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:38

Crédito: Divulgação
Recentemente, o São Paulo ergueu a taça da Copa do Brasil Sub-17 depois de ganhar do Fluminense em um jogo eletrizante, que contou, inclusive, com gols nos acréscimos.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão!
O Tricolor paulista terminou o campeonato com sete vitórias, um empate e somente uma derrota. Antes da vitória contra o Fluminense, a equipe eliminou o rival Palmeiras nas semis.
O meia-atacante Marquinhos foi um dos nomes que fizeram o clube chegar ao título. O atleta falou sobre a conquista.- Momento de muita alegria, foi um campeonato difícil, com equipes de muita qualidade, isso dá ainda mais valor pra nossa conquista. Fico muito feliz em defender essa camisa e ajudar o São Paulo a conquistar títulos - disse.
Além das duas equipes citadas anteriormente, a equipe do São Paulo passou por adversários como 1º BPM-TO, CRB e River-PI até a conquista do campeonato.
Marquinhos citou o empenho e a união da equipe como um ponto crucial para o título.
- Acredito que somos um grupo muito forte, que batalha muito. Além disso, a união e o empenho fazem diferença todos os dias, felizmente conseguimos coroar um grande trabalho com a conquista de um título importante. Tanto os jogadores como a comissão mereciam, foi fruto de muito esforço - completou.

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