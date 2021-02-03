Marquinhos exalta união do São Paulo após Copa do Brasil Sub-17

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Recentemente, o São Paulo ergueu a taça da Copa do Brasil Sub-17 depois de ganhar do Fluminense em um jogo eletrizante, que contou, inclusive, com gols nos acréscimos.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão!

O Tricolor paulista terminou o campeonato com sete vitórias, um empate e somente uma derrota. Antes da vitória contra o Fluminense, a equipe eliminou o rival Palmeiras nas semis.

O meia-atacante Marquinhos foi um dos nomes que fizeram o clube chegar ao título. O atleta falou sobre a conquista.- Momento de muita alegria, foi um campeonato difícil, com equipes de muita qualidade, isso dá ainda mais valor pra nossa conquista. Fico muito feliz em defender essa camisa e ajudar o São Paulo a conquistar títulos - disse.

Além das duas equipes citadas anteriormente, a equipe do São Paulo passou por adversários como 1º BPM-TO, CRB e River-PI até a conquista do campeonato.

Marquinhos citou o empenho e a união da equipe como um ponto crucial para o título.