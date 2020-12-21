Marquinhos é elogiado por Thomas Tuchel: 'Nível Bola de Ouro'

Após o empate por 0 a 0 entre Paris Saint-Germain e Lille, Thomas Tuchel não poupou elogios a Marquinhos. Para o comandante da equipe parisiense, o zagueiro brasileiro é nível Bola de Ouro e deveria estar no onze ideal da Fifa.

- Mostrou um nível extraordinário. Ele tem nível de Bola de Ouro. Ele é capaz de mudar tudo. Não consigo compreender como não está no melhor onze da Fifa - disse.Na atual temporada, Marquinhos tem 13 partidas e dois gols com a camisa do Paris Saint-Germain.