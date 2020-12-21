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Marquinhos é elogiado por Thomas Tuchel: 'Nível Bola de Ouro'

Zagueiro brasileiro fez uma grande partida contra o Lille. Treinador
do PSG questionou a ausência do camisa 5 no onze ideal da Fifa...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 14:29
Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
Após o empate por 0 a 0 entre Paris Saint-Germain e Lille, Thomas Tuchel não poupou elogios a Marquinhos. Para o comandante da equipe parisiense, o zagueiro brasileiro é nível Bola de Ouro e deveria estar no onze ideal da Fifa.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
- Mostrou um nível extraordinário. Ele tem nível de Bola de Ouro. Ele é capaz de mudar tudo. Não consigo compreender como não está no melhor onze da Fifa - disse.Na atual temporada, Marquinhos tem 13 partidas e dois gols com a camisa do Paris Saint-Germain.

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