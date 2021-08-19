Marquinhos, do São Paulo, segue recuperação de lesão na coxa; atacante é dúvida contra o Sport

Crédito: Marquinhos se lesionou contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto. Rubens Chiri/São Paulo FC

O São Paulo não deve contar com o atacante Marquinhos para o confronto contra o Sport, no próximo domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (19), o atacante, que sofreu um estiramento na coxa no empate sem gols contra o Palmeiras, no começo deste mês, realizou atividade individual e segue em processo de recuperação com os fisioterapeutas do São Paulo. Sendo assim, sua presença em Pernambuco é pouco provável.

Marquinhos já está sendo desfalque do time de Hernán Crespo por cinco partidas. Ele ficou fora contra Vasco (2 a 1), Athletico-PR (2 a 1), Palmeiras (1 a 1), Grêmio (2 a 1) e Palmeiras (0 a 3). Nesses jogos, o Tricolor atuou na maioria dos jogos com Pablo formando a dupla de ataque com Rigoni.

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