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Marquinhos, do São Paulo, segue recuperação de lesão na coxa; atacante é dúvida contra o Sport

Atacante se lesionou contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e não deve enfrentar o Sport, no próximo domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 16:38
Crédito: Marquinhos se lesionou contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto. Rubens Chiri/São Paulo FC
O São Paulo não deve contar com o atacante Marquinhos para o confronto contra o Sport, no próximo domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (19), o atacante, que sofreu um estiramento na coxa no empate sem gols contra o Palmeiras, no começo deste mês, realizou atividade individual e segue em processo de recuperação com os fisioterapeutas do São Paulo. Sendo assim, sua presença em Pernambuco é pouco provável.
Marquinhos já está sendo desfalque do time de Hernán Crespo por cinco partidas. Ele ficou fora contra Vasco (2 a 1), Athletico-PR (2 a 1), Palmeiras (1 a 1), Grêmio (2 a 1) e Palmeiras (0 a 3). Nesses jogos, o Tricolor atuou na maioria dos jogos com Pablo formando a dupla de ataque com Rigoni.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloO elenco do São Paulo realiza mais dois treinamentos, nesta sexta-feira e no sábado, antes de viajar para Recife. Nessas duas atividades, a comissão técnica decidirá se deve relacionar o atacante. Benítez e Luciano, treinaram com bola e podem ser novidades no time contra o Leão.

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