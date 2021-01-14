Marquinhos, do São Paulo, projeta clássico na Copa do Brasil Sub-17: 'Focados para dar o nosso melhor'

Crédito: Divulgação/São Paulo

Esta sexta-feira será marcada por um clássico paulista no Sub-17. Palmeiras e São Paulo se enfrentarão no Allianz Parque, às 16h45, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Veja os clubes tradicionais do Brasil que não estão nas Séries A e B

Entre os destaques do Tricolor Paulista está o meia Marquinhos, capitão da equipe. O atleta é um dos responsáveis pela boa campanha do time no torneio e falou sobre o duelo.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- É um dos principais jogos do ano, com certeza, chegamos na reta final dessa importante competição e vamos enfrentar um rival, então esse jogo tem um grande peso pra todos nós. Estamos focados para dar o nosso melhor nos dois jogos - disse o jogador, via assessoria.

Para chegar à semifinal, o São Paulo passou por 1º Bpm-TO, CRB-AL e River-PI, vencendo todos os cinco jogos até aqui. Com o bom retrospecto, Marquinhos falou sobre a importância do duelo.