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Marquinhos, do São Paulo, projeta clássico na Copa do Brasil Sub-17: 'Focados para dar o nosso melhor'

Tricolor do Morumbi enfrentará o Palmeiras na semifinal da competição Sub-17 nesta sexta-feira, às 16h45, no Allianz Parque. Meia e capitão comentou sobre a expectativa 
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LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 15:31

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 15:31

Crédito: Divulgação/São Paulo
Esta sexta-feira será marcada por um clássico paulista no Sub-17. Palmeiras e São Paulo se enfrentarão no Allianz Parque, às 16h45, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.
Veja os clubes tradicionais do Brasil que não estão nas Séries A e B
Entre os destaques do Tricolor Paulista está o meia Marquinhos, capitão da equipe. O atleta é um dos responsáveis pela boa campanha do time no torneio e falou sobre o duelo.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- É um dos principais jogos do ano, com certeza, chegamos na reta final dessa importante competição e vamos enfrentar um rival, então esse jogo tem um grande peso pra todos nós. Estamos focados para dar o nosso melhor nos dois jogos - disse o jogador, via assessoria.
Para chegar à semifinal, o São Paulo passou por 1º Bpm-TO, CRB-AL e River-PI, vencendo todos os cinco jogos até aqui. Com o bom retrospecto, Marquinhos falou sobre a importância do duelo.
- É um clássico, em reta final de Copa do Brasil, então serão dois jogos muito equilibrados. Estamos fazendo uma boa competição e esperamos manter o alto nível, para sair com a classificação ao final do duelo. A torcida pode esperar uma equipe que vai deixar o seu máximo em campo - finalizou.

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