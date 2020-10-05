Marquinhos, do Galo, entra na mira do Dínamo Zagreb, da Croácia

O atacante Marquinhos, do Atlético-MG, pode estar na mira do Dínamo Zagreb, da Croácia. O clube do leste europeu se interessou pelo jogador, de 20 anos e poderá apresentar uma proposta por empréstimo, com opção de compra pelo atleta. O Galo nega que tenha chegado algo para o clube no momento. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo L!. Promovido ao time principal do Atlético em 2019, Marquinhos vem se destacando e se tornou uma das peças mais usadas por Jorge Sampaoli em 2020, mesmo não estando em campo nas últimas quatro partidas. Marquinhos é considerado pelo clube um atleta com bom potencial de venda,sendo observado pelo futebol europeu desde o fim do ano passado, por Chelsea, Manchester United e Eintracht Frankfurt. Em 2020, Marquinhos jogou 25 vezes, marcou um gol pelo Galo.