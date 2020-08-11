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Marquinhos diz que PSG se preparou bem para jogo contra a Atalanta: 'Estamos todos prontos'

Zagueiro brasileiro esteve presente na coletiva de imprensa e garantiu que torcedores farão falta no jogo que será disputado com portões fechados por conta da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 16:50

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:50

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial
O zagueiro Marquinhos foi o jogador escolhido para conversar com a imprensa junto com o técnico Thomas Tuchel na véspera do confronto com a Atalanta. E segundo o brasileiro, o time parisiense está pronto para encarar a equipe sensação da Europa no momento.
- O grupo se preparou da melhor maneira possível, com motivação e entusiasmo. Fizemos bons treinos para nos prepararmos para esta partida. Estamos em boas condições, acho que estamos prontos para este grande jogo. Com serenidade, entusiasmo e coragem, colocaremos todos os ingredientes necessários para fazer um grande jogo - disse Marquinhos.Marquinhos também falou sobre o ambiente para o jogo, que será com portões fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. A fase final da Liga dos Campeões será realizada toda em sede única.
- Acho que, como na segunda partida contra o Borussia Dortmund, vamos ter que estar muito focados. É uma pena para o futebol, para o espetáculo, para os torcedores... nem a minha família não pôde vir. Mas independentemente das condições, você terá que entrar em campo sabendo o que fazer. Nós saberemos. Teremos que fazer um grande jogo e ignorar o contexto para obter a vitória.

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