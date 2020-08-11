Marquinhos diz que PSG se preparou bem para jogo contra a Atalanta: 'Estamos todos prontos'

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial

O zagueiro Marquinhos foi o jogador escolhido para conversar com a imprensa junto com o técnico Thomas Tuchel na véspera do confronto com a Atalanta. E segundo o brasileiro, o time parisiense está pronto para encarar a equipe sensação da Europa no momento.

- O grupo se preparou da melhor maneira possível, com motivação e entusiasmo. Fizemos bons treinos para nos prepararmos para esta partida. Estamos em boas condições, acho que estamos prontos para este grande jogo. Com serenidade, entusiasmo e coragem, colocaremos todos os ingredientes necessários para fazer um grande jogo - disse Marquinhos.Marquinhos também falou sobre o ambiente para o jogo, que será com portões fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. A fase final da Liga dos Campeões será realizada toda em sede única.