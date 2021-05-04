Marquinhos discute derrota do PSG para o Manchester City: 'Foi decidido em pequenos detalhes'

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Nesta terça-feira, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 0, e classificou-se para a final da Champions League. Após o encerramento da partida, o capitão do PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos, falou à imprensa sobre a derrota da sua equipe.

Veja o mata-mata da Champions- Tentamos dar tudo. Começamos bem o jogo e pressionamos muito, mas tudo se resumia a pequenos detalhes. Eles mantiveram-se firmes, defenderam bem e marcaram para o 1 a 0, o que tornou as coisas difíceis para nós. Tentamos empurrar no segundo tempo também, mas sofremos o segundo que nos matou - disse o capitão do PSG.

O brasileiro discutiu a derrota para o Manchester City e os mínimos detalhes que, segundo ele, deram a vitória à equipe inglesa.

- Temos que pensar nas coisas que realmente temos que melhorar. Eram duas equipes com estratégias diferentes. O City é uma equipe que mantém a bola muito bem. Tentamos ser agressivos para impedir que eles passassem a bola, mas o jogo foi decidido em pequenos detalhes, como costuma acontecer em grandes partidas - concluiu Marquinhos.