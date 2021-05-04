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Marquinhos discute derrota do PSG para o Manchester City: 'Foi decidido em pequenos detalhes'

Após derrota por 2 a 0, capitão do Paris Saint-Germain discutiu a eliminação de sua equipe para o Manchester City na Champions...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 18:49
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Nesta terça-feira, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 0, e classificou-se para a final da Champions League. Após o encerramento da partida, o capitão do PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos, falou à imprensa sobre a derrota da sua equipe.
Veja o mata-mata da Champions- Tentamos dar tudo. Começamos bem o jogo e pressionamos muito, mas tudo se resumia a pequenos detalhes. Eles mantiveram-se firmes, defenderam bem e marcaram para o 1 a 0, o que tornou as coisas difíceis para nós. Tentamos empurrar no segundo tempo também, mas sofremos o segundo que nos matou - disse o capitão do PSG.
O brasileiro discutiu a derrota para o Manchester City e os mínimos detalhes que, segundo ele, deram a vitória à equipe inglesa.
- Temos que pensar nas coisas que realmente temos que melhorar. Eram duas equipes com estratégias diferentes. O City é uma equipe que mantém a bola muito bem. Tentamos ser agressivos para impedir que eles passassem a bola, mas o jogo foi decidido em pequenos detalhes, como costuma acontecer em grandes partidas - concluiu Marquinhos.
Após a vitória, o Manchester City aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Chelsea, que ocorre às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, para conhecer o seu adversário na final da Champions League.

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