Marquinhos destaca boa adaptação no Barretos e foca no acesso para A2

As primeiras cinco rodadas do Campeonato Paulista Série A3 não foram as melhores para o Barretos. Com seis pontos, em cinco jogos disputados até aqui, o time ocupa a 10ª colocação. Mas a diferença para o primeiro colocado na A3 é de apenas seis pontos, ou seja, duas vitórias podem colocar o Touro do Vale “nas cabeças” da competição.

Recém-contratado pelo Barretos, com contrato até o fim do Campeonato Paulista, em maio, o lateral Marquinhos tem sido uma surpresa positiva na equipe. Formado no Athletico, o jovem teve longa passagem na base do clube paranaense.

Em 2018, migrou-se para equipe sub-20 da Ferroviária, em 2019, o atleta fez 13 jogos pelo profissional da Locomotiva. Já em 2021, Marquinhos jogou o Paulistão da segunda divisão pelo Paulista, fazendo 11 jogos e anotando três gols.

Com 22 anos, Marquinhos diz estar bem adaptado ao clube e foca também no objetivo maior do Touro do Vale: o acesso para o Paulistão Série A2 na temporada 2023.

- Eu tive uma adaptação muito boa e rápida. Sou grato pela oportunidade, estou muito feliz e motivado. Tive a ajuda dos meus companheiros, que me acolheram super bem. Tudo isso foi essencial para eu colocar em prática meu futebol e espero, da melhor maneira possível, dar um retorno positivo e no fim de tudo conquistar o grande objetivo do ano, que é o acesso – afirmou o lateral.

Ao longo da trajetória no futebol, Marquinhos desenvolveu boa versatilidade pela lateral. Hoje, o jogador está adaptado em duas funções. O lateral se coloca a disposição para atuar tanto pelo lado direito, como o esquerdo. Laterais destros atuando na lateral-esquerda têm sido cada vez mais comuns no futebol, principalmente europeu. Marquinhos comentou sobre esta característica.

- Minha característica é de apoiar bastante no ataque, gosto disso, mas também tenho uma consciência defensiva muito forte. A primeira função do lateral é marcar pra depois atacar. Procuro brigar por todas as bolas, sou versátil e gosto de atuar nas duas laterais, me sinto desafiado com isso e gosto desta sensação – finalizou.