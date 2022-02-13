Marquinhos despista sobre Mbappé: 'Não conheço a decisão dele'

Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, afirmou não saber o que Mbappé planeja para o futuro. Em entrevista à "Telefoot", o defensor elogiou o camisa sete como uma peça importante do elenco dirigido por Mauricio Pochettino.- É claro que ele é muito importante para a gente, nós o sentimos em campo. Não conheço a decisão dele. Estamos aproveitando ao máximo para conseguirmos nossos objetivos e logo saberemos.

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O atleta também comentou sobre o confronto contra o Real Madrid, pelas oitavas de final Champions League, que acontece nesta terça-feira. Segundo o brasileiro, o confronto promete ser especial e comentou sobre uma possível renovação de contrato.

- É uma partida especial, pois é contra um grande adversário, com grandes jogadores. São partidas com muitas emoções. Estou bem aqui e sigo tendo vontade e energia para levar o PSG ao lugar mais alto possível. Minha história não terminou.