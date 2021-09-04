Marquinhos corre no gramado e continua recuperação no São Paulo

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

Apesar do elenco do São Paulo estar de folga, hoje foi dia de trabalho para o atacante Marquinhos, que segue recuperação de um estiramento na coxa, que o tira dos gramados há mais de um mês. No CT da Barra Funda, o jogador participou de um treino físico ao lados de Gabriel, Benitez, Rigoni e Calleri. Marquinhos sofreu um estiramento na coxa esquerda no empate sem gols com o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Na época, ele vinha em ascensão na equipe e era titular do ataque ao lado de Rigoni, mas a lesão atrasou essa boa fase vivida pelo jogador. Marquinhos pode estar à disposição de Crespo para o confronto contra o Fortaleza, dia 15, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.