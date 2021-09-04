Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marquinhos corre no gramado e continua recuperação no São Paulo

Mesmo com elenco de folga, atacante participou de treino físico juntamente com Calleri, Benítez, Rigoni e Gabriel. Jogador está fora do time por estiramento na coxa...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 13:01
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
Apesar do elenco do São Paulo estar de folga, hoje foi dia de trabalho para o atacante Marquinhos, que segue recuperação de um estiramento na coxa, que o tira dos gramados há mais de um mês. No CT da Barra Funda, o jogador participou de um treino físico ao lados de Gabriel, Benitez, Rigoni e Calleri. Marquinhos sofreu um estiramento na coxa esquerda no empate sem gols com o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.
Na época, ele vinha em ascensão na equipe e era titular do ataque ao lado de Rigoni, mas a lesão atrasou essa boa fase vivida pelo jogador. Marquinhos pode estar à disposição de Crespo para o confronto contra o Fortaleza, dia 15, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O elenco do São Paulo folgou neste sábado e terá o domingo também de descanso. A equipe se reapresenta na segunda-feira para iniciar mais uma semana de treinamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados