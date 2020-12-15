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futebol

Marquinhos comenta sobre futuro do Messi no Paris Saint-Germain

Zagueiro brasileiro não dá pistas sobre destino do argentino, mas faz elogios ao craque do Barcelona. Defensor também projeta duelo difícil nas oitavas da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 08:21

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 08:21

Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, comentou sobre o futuro de Lionel Messi, mas sem dar pistas sobre o futuro do argentino Em entrevista à “beIN Sports”, o brasileiro tratou o craque do Barcelona apenas como um adversário neste momento, mas fez diversos elogios ao camisa 10 que é especulado para jogar no time francês na próxima temporada.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Já veremos. No momento, somos rivais na seleção e em clubes. É um grande jogador. Todos sabem do que é capaz e vamos ver o que acontece.O defensor também fez questão de ressaltar sobre a dificuldade do duelo contra o Barcelona na Liga dos Campeões, apesar do momento ruim do oponente.
- É uma grande partida para jogar, um grande desafio e um grande adversário. Esperamos uma grande batalha e teremos que estar prontos para este enfrentamento.
Após o sorteio das oitavas de final da Champions League, definiu-se que o PSG irá enfrentar o Barcelona na Catalunha no dia 16 de fevereiro, enquanto o duelo em Paris acontecerá em 10 de março. O duelo é um dos mais aguardados do torneio por colocar frente a frente Neymar contra Messi.

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