Marquinhos comenta sobre futuro do Messi no Paris Saint-Germain

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, comentou sobre o futuro de Lionel Messi, mas sem dar pistas sobre o futuro do argentino Em entrevista à “beIN Sports”, o brasileiro tratou o craque do Barcelona apenas como um adversário neste momento, mas fez diversos elogios ao camisa 10 que é especulado para jogar no time francês na próxima temporada.
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- Já veremos. No momento, somos rivais na seleção e em clubes. É um grande jogador. Todos sabem do que é capaz e vamos ver o que acontece.O defensor também fez questão de ressaltar sobre a dificuldade do duelo contra o Barcelona na Liga dos Campeões, apesar do momento ruim do oponente.
- É uma grande partida para jogar, um grande desafio e um grande adversário. Esperamos uma grande batalha e teremos que estar prontos para este enfrentamento.
Após o sorteio das oitavas de final da Champions League, definiu-se que o PSG irá enfrentar o Barcelona na Catalunha no dia 16 de fevereiro, enquanto o duelo em Paris acontecerá em 10 de março. O duelo é um dos mais aguardados do torneio por colocar frente a frente Neymar contra Messi.