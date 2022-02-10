Marquinhos comemora primeiro gol no Morumbi e avalia vitória do São Paulo

Herói do São Paulo contra o Santo André, na partida disputada na última quarta-feira (09), Marquinhos foi responsável por aliviar um pouco da pressão que o Tricolor estava sentindo, garantindo a primeira vitória da equipe no Campeonato Paulista 2022.Com apenas 18 anos e cria da base de Cotia, o gol da última partida foi o primeiro do jogador de forma profissional no Morumbi. Em entrevista dada para a SPFCtv, Marquinhos comemorou o feito e avaliou a vitória da equipe.- É uma sensação indescritível, não tenho palavras para colocar para fora o sentimento que foi. Meu primeiro gol no profissional aqui no Morumbi, com essa torcida. Eu estava a procura desse gol faz tempo, eu estou muito feliz de conseguir ajudar o São Paulo novamente e domingo a gente já tem um grande desafio contra a Ponte Preta. Agora, a gente precisa buscar mais vitórias - disse.O camisa 17 também brincou contando uma superstição que tem com suas chuteiras. De acordo com ele, toda vez que ele entra em campo com uma chuteira nova, sai gol. O jogador relembrou a partida que disputou contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores, onde também foi autor de um dos gols, e também calçava chuteiras novas.- Toda vez que eu jogo com chuteira nova é gol e isso desde a base, nunca deu errado. O gol que eu fiz contra o Racing era de chuteira nova, agora novamente. Vou buscar cada vez mais jogar com chuteira nova para sair mais gols - brincou.Marquinhos exaltou também o trabalho dos atacantes do São Paulo e agradeceu ao seu parceiro de elenco, Éder, pela assistência dada no final do segundo tempo e que garantiu a vitória da partida.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos- Os jogadores da frente daqui do São Paulo sempre buscam ser decisivos, os melhores em campo e hoje fui abençoado com um gol. Agradeço Éder, meu parceiro aí nas assistências. Fiquei muito feliz e agradeço o São Paulo por conseguir conquistar a primeira vitória de 2022, que foi a primeira de muitas - completou.De acordo com o jovem atleta, seu gol foi fruto de uma jogada que é muito trabalhada por Rogério Ceni durante os treinos do São Paulo.- O gol foi uma jogada trabalhada que a gente faz muito no treino, que é quando o atacante ou o centroavante rompe e faz esse cruzamento. O professor Rogério faz bastante isso, esses treinos de finalização, onde bate e o lado oposto chega finalizando. Então é fruto de muito trabalho, nada vem na sorte - explicou Marquinhos.Por fim, fez questão de ressaltar como é o dia a dia no CT e afirmou que o bem-estar prevalece e que o clima é bem leve e de muito trabalho. Durante a coletiva de imprensa pós jogo, o técnico Rogério Ceni foi indagado sobre seu relacionamento com os outros funcionários do clube.- É um ambiente maravilhoso de se trabalhar, no dia a dia é todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando e a gente não desistiu. Agora é continuar trabalhando, assim as vitórias irão acontecer naturalmente - concluiu o jogador.Agora, o São Paulo se prepara para encarar a Ponte Preta, domingo (13), às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.