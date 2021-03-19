Marquinhos cita final da Champions contra o Bayern, e Pochettino elogia os alemães: 'Melhores da Europa'

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O sorteio das quartas de final da Champions League, realizado nesta sexta-feira, colocou frente a frente as duas equipes finalistas na última edição do torneio. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique disputam uma vaga entre os quatro melhores, e o zagueiro Marquinhos lembrou do último confronto.

+ Veja a tabela da Champions League- Teremos um grande jogo pela frente. Se quisermos ir longe nesta competição, teremos que vencer qualquer adversário. O Bayern é uma ótima equipe. Nós os conhecemos na final da temporada passada, agora cabe a nós mostrar que somos capazes de dar esse passo - disse Marquinhos ao canal oficial do clube.

Atual capitão parisiense, o brasileiro também lamentou a ausência dos torcedores nas partidas em virtude das restrições da Covid-19.

- É uma pena que os torcedores estejam ausentes nesta temporada. No Parque dos Príncipes, com eles, sempre faz a diferença. É um contexto particular, devemos respeitar a situação que vivemos. Vamos colocar todos os ingredientes. Teremos que ir lá para fazer uma boa partida e voltar aqui para validar a qualificação - completou.

+ Chuteira de Ouro: como está a corrida pelo prêmio?POCHETTINO TAMBÉM FALA SOBRE O CONFRONTOTécnico do Paris Saint-Germain, o argentino Mauricio Pochettino elogiou o Bayern de Munique e classificou os alemães como os "melhores da Europa".

- Estamos felizes por estar neste nível, são as oito melhores equipes da Europa que vão competir. É uma honra disputar esta competição. A Champions League é muito difícil de vencer, você tem que jogar contra os melhores, e vamos enfrentar o atual campeão. O sorteio teria sido necessariamente difícil e as surpresas existem, mas vamos jogar contra aqueles que são os melhores do continente neste momento - disse.