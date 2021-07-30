AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Marquinhos Cipriano define metas e mostra empolgação com acerto com Sion-SU

Atleta vai jogar no futebol da Suíça por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 19:36
Crédito: Divulgação/Sion
O brasileiro Marquinhos Cipriano estipulou as metas que pretende bater com a camisa do Sion-SUI. O jogador tem 22 anos e está por emprestado pelo Shakhtar Donetsk até o final da temporada. O jogador contou que um dos objetivos é ter mais minutos em campo. Após buscar referências sobre a nova casa, o jogador mostrou empolgação com o novo desafio.
Marquinhos Cipriano foi revelado pelo São Paulo amplia o leque de opções do Sion para a temporada. Ponta de origem, nas últimas temporadas ele aprendeu e se consolidou também como lateral-esquerdo. Com o claro desejo de jogar, ele se vê preparado para brilhar no Sion, clube que projetou Matheus Cunha no futebol europeu, a quem, inclusive, Cipriano consultou antes do acerto.
- Muito feliz e motivado com esse novo desafio. Minha meta é ter sequência e poder jogar o futebol que sempre tive. A estrutura do clube é muito boa e isso me deixa mais tranquilo em fazer aquilo que sei em campo. A expectativa é a melhor possível para este desafio e me sinto totalmente preparado - afirmou.
- Procurei conversar muito com o Matheus Cunha, com quem joguei nas seleções de base, para pegar referências do clube e do país e ele só me passou coisas positivas. Coloquei como meta para essa temporada ter mais minutos em campo e é isso que vou buscar. Jogar, performar e ajudar o Sion a conquistar os objetivos traçados - completou.
A expectativa é que Marquinhos Cipriano estreie no final de semana, no confronto contra o Basel. A partida será no domingo, dia 1 de agosto, às 11h30, no horário de Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Militar em Guarapari
Polícia apreende quase R$ 800 mil em drogas em condomínio em Guarapari
Imagem de destaque
Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram
Imagem de destaque
Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados