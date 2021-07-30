Marquinhos Cipriano define metas e mostra empolgação com acerto com Sion-SU

Crédito: Divulgação/Sion

O brasileiro Marquinhos Cipriano estipulou as metas que pretende bater com a camisa do Sion-SUI. O jogador tem 22 anos e está por emprestado pelo Shakhtar Donetsk até o final da temporada. O jogador contou que um dos objetivos é ter mais minutos em campo. Após buscar referências sobre a nova casa, o jogador mostrou empolgação com o novo desafio.

Marquinhos Cipriano foi revelado pelo São Paulo amplia o leque de opções do Sion para a temporada. Ponta de origem, nas últimas temporadas ele aprendeu e se consolidou também como lateral-esquerdo. Com o claro desejo de jogar, ele se vê preparado para brilhar no Sion, clube que projetou Matheus Cunha no futebol europeu, a quem, inclusive, Cipriano consultou antes do acerto.

- Muito feliz e motivado com esse novo desafio. Minha meta é ter sequência e poder jogar o futebol que sempre tive. A estrutura do clube é muito boa e isso me deixa mais tranquilo em fazer aquilo que sei em campo. A expectativa é a melhor possível para este desafio e me sinto totalmente preparado - afirmou.

- Procurei conversar muito com o Matheus Cunha, com quem joguei nas seleções de base, para pegar referências do clube e do país e ele só me passou coisas positivas. Coloquei como meta para essa temporada ter mais minutos em campo e é isso que vou buscar. Jogar, performar e ajudar o Sion a conquistar os objetivos traçados - completou.