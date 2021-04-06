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futebol

Marquinhos Cipriano comemora titularidade e afirmação como lateral-esquerdo no Shakhtar Donetsk

Jogador brasileiro de 22 anos com passagem pelo São Paulo vive bom momento em nova posição na Ucrânia...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 19:24
Crédito: Shakhtar/Divulgação
O brasileiro Marquinhos Cipriano está se consolidando como lateral-esquerdo no Shakhtar Donetsk e aumentou o leque de opções na equipe ucraniana. No último final de semana o jogador foi titular e decisivo no resultado de 2 a 0 sobre o Vorskla, no campeonato nacional.
Veja o mata-mata da Champions LeagueAos 22 anos de idade, o atleta, revelado pelo São Paulo como ponta, está adaptado à nova função na linha defensiva. Com ele em campo, o time ainda não perdeu ou sofreu mais que um gol por partida.
Na atual temporada, Marquinhos Cipriano esteve de fato na ótica da comissão técnica como um lateral. Foram seis jogos disputados na função, somando cinco vitórias e um empate, incluindo a vitória no confronto direto com o Dínamo, líder da competição. Nesta sequência com Marquinhos na lateral, o time sofreu apenas três gols. As estatísticas aumentam a confiança do jogador e confirmam que ele está dominando a função.
- Acho que consegui pegar todos os movimentos defensivos e ofensivos. E com isso a minha confiança também foi crescendo em campo. Com a bola nos pés é tudo mais fácil. Meu foco nessa fase está nas questões táticas. Fico feliz que os números mostram que mesmo sendo um jogador com características ofensivas, estou conseguindo corresponder em todos os quesitos. É seguir trabalhando para evoluir ainda mais - disse, completando sobre a titularidade no último jogo.
- É o reflexo e a recompensa de tudo que tenho feito no dia a dia. Venho me empenhando demais para consolidar o meu espaço no time. Me entrego bastante para ter uma sequência e me confirmar como titular da posição. Mas é aquilo, eu quero estar jogando, independente do lugar. Quero estar em campo e ajudar a equipe. Estamos próximos da liderança e o título é possível nessas rodadas finais.
A expectativa é que Marquinhos Cipriano volte a campo no próximo domingo, dia 11 de abril, às 08h (de Brasília), quando o time pega o Lviv, também pelo Campeonato Ucraniano. A equipe está na segunda colocação, a sete pontos do líder, Dínamo de Kiev.

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