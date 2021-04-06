Marquinhos Cipriano comemora titularidade e afirmação como lateral-esquerdo no Shakhtar Donetsk

Crédito: Shakhtar/Divulgação

O brasileiro Marquinhos Cipriano está se consolidando como lateral-esquerdo no Shakhtar Donetsk e aumentou o leque de opções na equipe ucraniana. No último final de semana o jogador foi titular e decisivo no resultado de 2 a 0 sobre o Vorskla, no campeonato nacional.

Veja o mata-mata da Champions LeagueAos 22 anos de idade, o atleta, revelado pelo São Paulo como ponta, está adaptado à nova função na linha defensiva. Com ele em campo, o time ainda não perdeu ou sofreu mais que um gol por partida.

Na atual temporada, Marquinhos Cipriano esteve de fato na ótica da comissão técnica como um lateral. Foram seis jogos disputados na função, somando cinco vitórias e um empate, incluindo a vitória no confronto direto com o Dínamo, líder da competição. Nesta sequência com Marquinhos na lateral, o time sofreu apenas três gols. As estatísticas aumentam a confiança do jogador e confirmam que ele está dominando a função.

- Acho que consegui pegar todos os movimentos defensivos e ofensivos. E com isso a minha confiança também foi crescendo em campo. Com a bola nos pés é tudo mais fácil. Meu foco nessa fase está nas questões táticas. Fico feliz que os números mostram que mesmo sendo um jogador com características ofensivas, estou conseguindo corresponder em todos os quesitos. É seguir trabalhando para evoluir ainda mais - disse, completando sobre a titularidade no último jogo.

- É o reflexo e a recompensa de tudo que tenho feito no dia a dia. Venho me empenhando demais para consolidar o meu espaço no time. Me entrego bastante para ter uma sequência e me confirmar como titular da posição. Mas é aquilo, eu quero estar jogando, independente do lugar. Quero estar em campo e ajudar a equipe. Estamos próximos da liderança e o título é possível nessas rodadas finais.