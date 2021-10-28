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Marquinhos Cipriano comemora sequência de jogos no FC Sion, da Suíça, e reforça: 'Posso evoluir mais'

Marquinhos Cipriano, que pertence ao Shakhtar Donetsk, ganhou os minutos em campo que desejava e virou uma das peças importantes da equipe...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 17:21
Crédito: Stefano Luisetto
O brasileiro Marquinhos Cipriano se adaptou rapidamente ao futebol suíço e se consolidou como titular do Sion FC. O jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk ganhou os minutos em campo que desejava e virou uma das peças importantes da equipe. > Saiba até quando vão os contratos de fornecedoras com clubes do BrasilMarquinhos Cipriano tem 22 anos de idade e foi revelado pelo São Paulo. Aos 19 anos saiu do Tricolor Paulista e foi para o Shakhtar. Na Europa, aumentou sua polivalência e passou a atuar em todas as posições do lado esquerdo: ataque, meio-campo e defesa.
Atualmente, consolidado como lateral, Cipriano esteve em campo nos últimos dez jogos como titular. Apesar da avaliação interna positiva no Sion, Marquinhos Cipriano ressaltou que ainda busca melhorias.
> Veja a tabela do Brasileirão
- Fico feliz com meu desempenho, mas ainda acho que posso evoluir mais. Estou mais confiante e por isso consigo arriscar mais. Isso é consequência da aposta feita pelo time no meu futebol. A comissão técnica me passa muita moral e aí fico à vontade para poder atuar. Ainda é o começo, mas vou crescer ainda mais - disse, ainda falando da competição no nacional.
- Estamos em evolução. Tivemos uma sequência mais complicada e por isso oscilamos. O time tem qualidade e vai brigar na parte de cima da classificação - concluiu o jogador.
O Sion e Marquinhos Cipriano voltam a campo no dia 31 de outubro, às 10h15 (de Brasília) para encarar o Grasshopper, pela Super Liga da Suíça.
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