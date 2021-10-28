Marquinhos Cipriano comemora sequência de jogos no FC Sion, da Suíça, e reforça: 'Posso evoluir mais'

Crédito: Stefano Luisetto

O brasileiro Marquinhos Cipriano se adaptou rapidamente ao futebol suíço e se consolidou como titular do Sion FC. O jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk ganhou os minutos em campo que desejava e virou uma das peças importantes da equipe. > Saiba até quando vão os contratos de fornecedoras com clubes do BrasilMarquinhos Cipriano tem 22 anos de idade e foi revelado pelo São Paulo. Aos 19 anos saiu do Tricolor Paulista e foi para o Shakhtar. Na Europa, aumentou sua polivalência e passou a atuar em todas as posições do lado esquerdo: ataque, meio-campo e defesa.

Atualmente, consolidado como lateral, Cipriano esteve em campo nos últimos dez jogos como titular. Apesar da avaliação interna positiva no Sion, Marquinhos Cipriano ressaltou que ainda busca melhorias.

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- Fico feliz com meu desempenho, mas ainda acho que posso evoluir mais. Estou mais confiante e por isso consigo arriscar mais. Isso é consequência da aposta feita pelo time no meu futebol. A comissão técnica me passa muita moral e aí fico à vontade para poder atuar. Ainda é o começo, mas vou crescer ainda mais - disse, ainda falando da competição no nacional.

- Estamos em evolução. Tivemos uma sequência mais complicada e por isso oscilamos. O time tem qualidade e vai brigar na parte de cima da classificação - concluiu o jogador.