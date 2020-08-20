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futebol

Marquinhos chama a responsabilidade e fala sobre momento difícil do Avaí

Executivo concedeu entrevista coletiva e deixou claro que espera uma reação da equipe nos próximos jogos...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 16:30
Crédito: André Palma/Avaí
Após o revés para o Botafogo-SP o clima pesou dentro do Avaí. Chateado com o desempenho da equipe, Geninho cobrou os jogadores mais experientes e esquentou o ambiente dentro da Ressacada.Diante dos boatos e questionamentos da torcida, o gerente de futebol, Marquinhos Santos, colocou a cara na sala de imprensa e chamou a responsabilidade. Sincero, ele comentou sobre o investimento da diretoria no grupo de atletas e espera uma mudança nos resultados dentro de campo.
‘Montamos uma equipe apontada por todos como de alto nível. As coisas no futebol se tornam verdade a partir dos resultados. As pessoas acreditaram, apostaram no grupo, mas a partir da ausência dos resultados, ficaram chateadas e desconfiadas. E nós também, sempre procurando explicações’, destacou.
‘Foi um investimento alto para o mercado, mas dentro do planejado, dos limites que o presidente nos passou. Se tivesse que formar o grupo agora, contrataria os mesmos jogadores. Todos de muito bom nível e com desejo de vencer’.
No fim de semana, o Avaí terá mais uma chance de recuperar a sua imagem perante a torcida. No sábado, o Leão encara o Cuiabá, na Ressacada.

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