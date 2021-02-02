  • Marquinhos Calazans volta a ter contrato com o São Paulo; atacante tem futuro indefinido
futebol

Marquinhos Calazans volta a ter contrato com o São Paulo; atacante tem futuro indefinido

Jogador estava emprestado ao CRB, mas empréstimo acabou no último dia de janeiro. Lesionado, atleta de 24 anos se recupera de cirurgia após romper ligamento do joelho...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Marcello Fim/Ofotografico/Lancepress!
O São Paulo voltou a ter em seu elenco o atacante Marquinhos Calazans, de 24 anos. Ele, que estava emprestado ao CRB até o final de janeiro, se lesionou em outubro do ano passado, quando teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
São Paulo demite Fernando Diniz: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
O jogador passou por cirurgia com um médico do São Paulo e deve fazer a transição no Tricolor, conforme apurou o LANCE!. Calazans disputou somente quatro partidas pelo Tricolor antes de ser emprestado ao CRB para a disputa da Série B.
O novo contrato dele foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira. Ele tem contrato com o Tricolor até 2022, mas não sabe se continuará na equipe, pois não faz partes dos planos do São Paulo.
Calazans tem 24 anos e passou por Fluminense, Slovan Liberec, da República Tcheca, São Paulo e mais recentemente, CRB. Em 2019, o Tricolor acertou com o atacante após pedido do então técnico Cuca. Na época, o Tricolor paulista emprestou o atacante Brenner ao clube das Laranjeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

