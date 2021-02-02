Marquinhos Calazans volta a ter contrato com o São Paulo; atacante tem futuro indefinido

O São Paulo voltou a ter em seu elenco o atacante Marquinhos Calazans, de 24 anos. Ele, que estava emprestado ao CRB até o final de janeiro, se lesionou em outubro do ano passado, quando teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
O jogador passou por cirurgia com um médico do São Paulo e deve fazer a transição no Tricolor, conforme apurou o LANCE!. Calazans disputou somente quatro partidas pelo Tricolor antes de ser emprestado ao CRB para a disputa da Série B.
O novo contrato dele foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira. Ele tem contrato com o Tricolor até 2022, mas não sabe se continuará na equipe, pois não faz partes dos planos do São Paulo.
Calazans tem 24 anos e passou por Fluminense, Slovan Liberec, da República Tcheca, São Paulo e mais recentemente, CRB. Em 2019, o Tricolor acertou com o atacante após pedido do então técnico Cuca. Na época, o Tricolor paulista emprestou o atacante Brenner ao clube das Laranjeiras.