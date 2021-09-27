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futebol

Marlos no São Paulo? Diretor afirma que meia quer voltar ao Brasil

Meia foi revelado pelo Coritiba, mas deixou o futebol brasileiro após passagem pelo Tricolor Paulista. Segundo diretor do Shakhtar, Marlos quer voltar ao futebol brasileiro...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 15:55
Crédito: Shakhtar Donetsk/Divulgação
Nesta segunda-feira (27), o ex-jogador do São Paulo, Marlos, virou notícia após declaração do diretor do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o executivo, o meia brasileiro, naturalizado ucraniano, deseja voltar ao Brasil após dez anos em seu time. Com passagem pelo Tricolor, o Morumbi passa a ser um destino especulado para o atleta.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A frase do diretor Sergej Palkin que criou todas as especulações envolvendo o meia de 33 anos, deixou claro que Marlos quer terminar sua passagem pelo futebol ucraniano.
- Marlos manifestou o desejo de encerrar a carreira na Ucrânia e voltar ao Brasil - disse o diretor.
O jogador, revelado pelo Coritiba, está em seu último ano de contrato, portanto, pode assinar um pré-contrato com uma equipe brasileira, passando a defendê-la a partir da próxima temporada.Marlos deixou o Coritiba em 2009, para se juntar ao São Paulo, de graça. A saída do Coxa foi conturbada e é possível imaginar o Tricolor paulista como seu destino no Brasil, embora ainda não haja nada concreto.
O meia está na Ucrânia desde 2011, defendendo, primeiramente, o Metalist e, depois, o Shakhtar, sendo um dos veteranos do elenco do clube que tem representado a Ucrânia na UEFA Champions League com frequência.
Em passagem de sucesso, Marlos se naturalizou ucraniano, chegando a disputar 27 jogos pela seleção da Ucrânia.

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