Marlos no São Paulo? Diretor afirma que meia quer voltar ao Brasil

Crédito: Shakhtar Donetsk/Divulgação

Nesta segunda-feira (27), o ex-jogador do São Paulo, Marlos, virou notícia após declaração do diretor do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o executivo, o meia brasileiro, naturalizado ucraniano, deseja voltar ao Brasil após dez anos em seu time. Com passagem pelo Tricolor, o Morumbi passa a ser um destino especulado para o atleta.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A frase do diretor Sergej Palkin que criou todas as especulações envolvendo o meia de 33 anos, deixou claro que Marlos quer terminar sua passagem pelo futebol ucraniano.

- Marlos manifestou o desejo de encerrar a carreira na Ucrânia e voltar ao Brasil - disse o diretor.

O jogador, revelado pelo Coritiba, está em seu último ano de contrato, portanto, pode assinar um pré-contrato com uma equipe brasileira, passando a defendê-la a partir da próxima temporada.Marlos deixou o Coritiba em 2009, para se juntar ao São Paulo, de graça. A saída do Coxa foi conturbada e é possível imaginar o Tricolor paulista como seu destino no Brasil, embora ainda não haja nada concreto.

O meia está na Ucrânia desde 2011, defendendo, primeiramente, o Metalist e, depois, o Shakhtar, sendo um dos veteranos do elenco do clube que tem representado a Ucrânia na UEFA Champions League com frequência.