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futebol

Marlos marca dois gols e comanda vitória do Shakhtar no Ucraniano

Atacante é vice-artilheiro da competição nacional, com 13 bolas na rede...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 19:35

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 19:35

Crédito: Divulgação
O meia-atacante Marlos voltou com tudo no Campeonato Ucraniano. Assim como já havia acontecido na vitória por 3 a 1 sobre o arquirrival Dínamo de Kiev, o brasileiro naturalizado ucraniano voltou a balançar as redes duas vezes e foi o grande protagonista de mais um triunfo do Shakhtar Donetsk, dessa vez por 3 a 2, sobre o Desna Chernihiv, neste sábado (6), pela 25ª rodada da competição nacional.
O resultado deixa os Mineiros ainda mais próximos do 13º título do Ucraniano, o quarto de forma consecutiva. Com mais um triunfo, o time comandado pelo português Luís Castro chegou aos 65 pontos e manteve 16 em relação ao Zorya, restando apenas 21 pontos em disputa (sete rodadas).
Artilheiro do time pós-retorno do Campeonato Ucraniano, com quatro gols em dois jogos, Marlos chegou a 13 e já é o vice-artilheiro da competição ao lado de Oleksandr Filippov, do Desna, atrás apenas de Júnior Moraes, com 18.
- Fizemos mais uma grande partida hoje e todos estão de parabéns. É sempre bom marcar, ainda mais duas vezes. Fico muito feliz pelos gols e principalmente por ter ajudado a equipe a sair com mais uma vitória. Mantivemos uma boa vantagem na liderança e estamos no caminho certo para conquistar o Ucraniano mais uma vez - afirmou Marlos.
O Shakhtar Dontesk volta a campo no dia 14, domingo, quando visitará o Kolos Kovalivka, pela 26ª rodada.E MAIS:Napoli busca a contratação de Osimhen, do LilleQuerendo escapar da zona de rebaixamento, Werder Bremen recebe o WolfsburgSem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornalÍdolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no Horto E MAIS:

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