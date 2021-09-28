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futebol

Marlos especulado no São Paulo: veja números do jogador em sua carreira

Segundo diretor do Shakhtar Donetsk, meia pretende encerrar sua passagem na Ucrânia para retornar ao futebol brasileiro. São Paulo, seu ex-clube, é um possível destino...

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação
Após diretor revelar o desejo de Marlos de retornar ao Brasil, o meia, que atualmente defende o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, passou a ser especulado em seu ex-clube, o São Paulo. Após dez anos fora do país, o atleta soma bons números, rendendo a naturalização e a convocação para a seleção ucraniana.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Marlos chegou ao São Paulo em 2009, vindo de graça do Coritiba. Pelo Tricolor, jogou 135 partidas, nas quais marcou 13 gols.
Na temporada de 2011/2012, o meia se transferiu para o Metalist, da Ucrânia, onde ficou por três temporadas, somando 75 partidas e balnaçou as redes um total de 13 vezes.
O bom desempenho no time ucraniano fez com que Marlos se transferisse para outra equipe do país, o Shakhtar Donetsk, principal time da Ucrânia nos últimos anos.
Foi no Shakhtar que o meia teve sua mais longa passagem, defendendo a camisa laranja e preta por oito temporadas. Ao todo, o brasileiro disputou 274 partidas, nas quais marcou 73 gols e deu 38 assistências.Com as boas atuações, o meia se naturalizou ucraniano, defendendo a seleção da Ucrânia em 27 partidas, com um gol marcado.
Atualmente, Marlos está em seu último ano de contrato com o Shakhtar e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Segundo o diretor da equipe ucraniana, o meia deseja voltar ao Brasil e pode ter o São Paulo como destino.
Na atual temporada, Marlos tem 13 partidas disputadas, nas quais marcou duas vezes e deu três assistências.

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