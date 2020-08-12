Marlos dá show de assistências e vibra com classificação do Shakhtar às semifinais da Liga Europa

Crédito: Shakhtar Donetsk

Contando com grande atuação do meia-atacante Marlos, o Shakhtar Donetsk goleou o Basel, da Suíça, por 4 a 1, na última terça-feira, na Alemanha, em jogo único válido pelas quartas de final da Liga Europa, e manteve vivo o sonho de conquistar o torneio continental pela segunda vez em sua história.

Marlos se destacou no duelo ao dar assistência para os dois primeiros gols dos Mineiros ainda no início de jogo. Logo aos dois minutos, o camisa 11 cobrou escanteio e Júnior Moraes, de cabeça, mandou a bola para o fundo das redes. Aos 22, foi a vez de Taison aproveitar passe do brasileiro naturalizado ucraniano para aumentar a vantagem. Na segunda etapa, Alan Patrick, de pênalti, e Dodô ampliaram o placar, enquanto Ricky Van Wolfswinkel fez o tento de honra dos suíços.

Após a partida, Marlos comemorou o resultado e a classificação da equipe para a próxima fase do torneio europeu.

- Todo mundo está de parabéns. Estou muito feliz, ainda mais por ter ajudado com duas assistências. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas entramos em campo muito concentrados e conseguimos construir vantagem logo no início. Isso foi importante e nos deu tranquilidade ao longo do confronto - ressaltou.

Na semifinal, o adversário do Shakhtar será a Inter de Milão, que derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 1. O jogo único está marcado para acontecer na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Düsseldorf.

- Agora é começar a preparação para a semifinal. A Inter conta com grandes jogadores e vem fazendo bons jogos. Não tenho dúvida de que será uma partida muito difícil. Espero que a gente consiga ter outra grande atuação para irmos para a grande decisão - finalizou.