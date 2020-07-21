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futebol

Marlon exalta melhor campanha do Paulistão e projeta jogo contra Santos

Sensação do Campeonato Paulista antes da paralisação, Santo André garantirá vaga nas quartas de final em caso de vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro
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LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 19:20

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:20

Crédito: Divulgação/Santo André
O Santo André volta a campo nesta quarta-feira (22) após quatro meses longe dos gramados por conta da paralisação devido a pandemia do coronavírus. Detentor da melhor campanha do Campeonato Paulista, o clube carimbará uma vaga nas quartas de final caso vença o Santos na Vila Belmiro.
O lateral Marlon participou de oito das dez partidas do Ramalhão na primeira fase do Paulista - entre elas a vitória sobre o São Paulo e o empate com o Corinthians. Experiente, o defensor de 34 anos projetou uma fórmula para obter sucesso diante de mais um clube grande do Estado.
- É preciso ter muita atenção quando se joga contra um time qualificado como o Santos. Nos jogos contra times grandes, tivemos sucesso minimizando os erros porque sabemos que qualquer erro pode ser fatal. Nós que atuamos atrás conversamos muito para manter o foco durante os 90 minutos e as coisas saírem como o esperado. Se conseguirmos uma atuação segura no sistema defensivo e aproveitarmos as oportunidades no ataque conseguiremos a classificação às quartas de final, nosso principal foco no momento - analisou.
O Santo André acumulou seis vitórias, um empate e três derrotas em dez partidas disputadas na primeira fase do Paulistão. O retrospecto colocou a equipe na primeira colocação do Grupo B com 19 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que ocupa o segundo lugar da chave. O Novorizontino aparece em terceiro, com 16. Marlon acredita que a pausa freou a ascensão do Ramalhão no Estadual, mas segue acreditando na classificação.
- É uma tarefa difícil manter o que vínhamos fazendo antes da paralisação do Campeonato Paulista, nosso time teve uma ótima campanha na primeira fase. Com a parada, perdemos alguns jogadores importantes, mas estamos treinando muito para buscar entrosamento para que nessa retomada possamos ser aquele time competitivo do primeiro semestre - finalizou Marlon.
Após enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, o Santo André encerra a primeira fase no domingo, diante do Ituano, no Estádio do Canindé.

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