Marlon, ex-zagueiro do Fluminense, é anunciado pelo Shakhtar Donetsk

O zagueiro Marlon, revelado na base do Fluminense, foi anunciado como novo reforço do Shakhtar Donetsk. O brasileiro assinou contrato por cinco temporadas e foi um pedido de Roberto De Zerbi, novo técnico da equipe ucraniana após trabalharem juntos no Sassuolo, da Itália.Em sua chegada, o defensor destacou a relação positiva com o comandante e acredita que a reedição da parceria será positiva.
- O clube tem os mesmos objetivos que eu tenho. Também gosto muito do DNA e da filosofia do treinador. Já entendo as ideias do técnico e posso passá-las para outras pessoas.
Marlon é o 12º brasileiro no plantel da equipe ucraniana para esta temporada. O principal objetivo do clube é chegar na fase de grupos da Champions League e lutar pelo título vencido pelo Dínamo de Kiev, maior rival local, na última campanha.